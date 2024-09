Durísimo Florentino Pérez contra el Barça, remedio a Yamal: fichado el anti-Messi, nunca lo ganó

Justo cuando el Barcelona ha iniciado el curso de manera espléndida, en el instante en el que Lamine Yamal ha terminado de destaparse como el gran crack del futuro, el Madrid reacciona, lo hace con Florentino Pérez casi cerrando el acuerdo por el jugador llamado a cortar de raíz, en los duelos directos, la evolución al genio de La Masia; algo así como una reacción merengue a otro posible caso Leo Messi.

Un acuerdo casi hecho

Informa Goal que el Madrid está muy cerca de cerrar un acuerdo con Alphonso Davies, jugador del Bayern de Múnich; es decir, un lateral izquierdo de muchísimo nivel -posiblemente, el más importante del planeta- que vendría a contrarrestar la derecha que ocupa el jovencísimo jugador del Barcelona, al menos en lo que a los Clásicos se refiere. O lo que es lo mismo, el Madrid se decanta por fichar a Davies y luego ya resolverá el futuro de Fran García y Ferland Mendy, lo que choca con el nuevo Messi culé.

Cara a cara

Como es lógico, esta noticia no puede menos que enlazarse con un arranque de temporada en el que el Barça en general y Yamal en particular están brillando con luz propia. El jugador del Barça, a sus 17 años, lleva, en cinco partidos, tres goles y cuatro asistencias, siendo clave en el inicio demoledor culé. Ahora bien, con Davies, el Madrid daría un golpe sobre la mesa porque no hablamos solo de un jugador portentoso técnica y físicamente que exigirá el máximo a sus rivales, entre ellos Yamal, para superarlo, sino de uno de los mejores carrileros en ataque del mundo, si no el mejor, lo que obliga a los rivales del Bayern a guardar y mucho su espalda.

Como Alaba, Rüdiger y Mbappé

Según el plan previsto, Florentino y el jugador tendrían un acuerdo verbal cerrado, por el cual el futbolista canadiense se desvinculará del Bayern en junio (acaba contrato) y firmará un contrato estipulado y maniatado en lo económico directamente con el Madrid, sin clubs intermediarios; dicho de otra forma, como sucediera con David Alaba, Antonio Rüdiger o Kylian Mbappé, el futbolista americano llegará al Bernabéu ‘gratis’ y lo hará como ‘remedio’ a Yamal. Y no solo eso, con un récord anti-Messi: el argentino nunca le ha ganado a nivel de clubs en sus tres enfrentamientos (sí en la pasada Copa América); uno, el 2-8 entre Barça y Bayern; los otros, las dos victorias del equipo alemán ante el PSG en la UCL 2022/2023.