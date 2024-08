L’Equipe confirma la bomba y solo hay 3 opciones: City, Arsenal y Barça a por la estrella de Francia

Como es lógico, los metros finales de esta carrera por los fichajes van camino de ser los más intensos, y en parte se debe a la decisión del Bayern y Kingsley Coman, una provocada por la otra, donde el equipo bávaro ha tomado una disposición que no se acomoda a los deseos del jugador francés, el cual ya está presionando para salir.

Afirma el medio de comunicación francés, L’Equipe que el Bayern habría comunicado a varios jugadores de su plantilla su deseo de hacer caja con sus ventas, entre ellos, Coman, cosa que, como es lógico, ha hecho reaccionar rápidamente al internacional con les bleus, que ya sabe que no contará con la confianza de Vicent Kompany esta temporada. Y tras sendas cosas, el extremo sopesa tres vías: Londres, Mánchester o Barcelona.

Estos son los tres destinos que pujaría por el jugador y todos tienen su pros y contras. Las fortalezas en esta opción final de mercado de unos, choca con las respectivas debilidades de los otros, de modo que no es sencillo ver hacia qué lugar puede encaminarse el futbolista galo. De un lado está un City que tiene amplitud de talento en tres cuartas partes de campo para adelante, pero al que la salida de Jack Grealish no le parece una locura. Con ello, Coman tendría fácil acomodo.

- Barcelona haven't yet presented a proposal to Juventus for Federico Chiesa.🇮🇹

- Chiesa would welcome a bid and Barca have spoken to his agent, but nothing is advanced.🗣️

- Kingsley Coman could leave Bayern in the final days of the window.🇫🇷



🎙️ @FabrizioRomano pic.twitter.com/DWJMJG7HZ5