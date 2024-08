Ni Gallagher lo evita; el Atleti sufre su Hazard y Coutinho: ruina de Simeone con el nuevo Busquets

Al menos, Eden Hazard y Phillipe Coutinho, que costaron infinitamente más a Real Madrid y FC Barcelona, pese a ser notables fracasos para blancos y culés, jugaron, mientras que el que fuera fichaje prometedor del Atlético de Madrid se marcha por la puerta de atrás en medio de un enorme carrusel de compras por parte rojiblanca, entre ellas la de Conor Gallagher y Robin Le Normand, las cuales no pueden esconder esta salida, una auténtica decepción del y para el Cholo Simeone.

Ni con la pretemporada y una nueva campaña el Cholo pensaba dar bola a Arthur Vermeeren, de modo que el entorno del jugador y el club colchonero han acelerado por un acuerdo sorprendente, uno que deja en calidad de cedido al jugador belga en la Bundesliga, pero con una más que probable compra por parte del club receptor; es decir, es más que posible que el centrocampista nunca vuelva al Metropolitano.

Nach Vermeerter Wartezeit, here we go 🚨⌛️#WelcomeToLeipzig pic.twitter.com/5g4TmZWCz4