Lewandowski y Lautaro Martínez ¿juntos en el Atleti?, João Félix clave

Robert Lewandowski sigue sin renovar con el Bayern de Múnich. El contrato del delantero polaco termina en junio de 2023 y no para de especularse con que el conjunto bávaro no alargará su contrato si las condiciones que exige su atacante no cambian, ya que, según publican los medios alemanes, el ex del Dortmund estaría solicitando a la directiva un sueldo de 20 millones de euros. Pretensiones que no coinciden con las de la junta del equipo alemán.

Las negociaciones están en stand by y es más que sabido que al Bayern de Múnich le interesa el delantero del Atlético de Madrid Joao Félix. Según las últimas declaraciones del periodista Paco García Caridad en el programa de televisión de AtresMedia El Chiringuito de Jugones:” Lewandowski podría fichar por el Atleti”, comentaba el colaborador. Aseguraba que Lewandowski y su familia están deseando venir a España y que, aunque aún no hay negociaciones, se podría dar, según su propio testimonio.

Una posibilidad que, aunque a día de hoy parezca poco probable, pero que podría convertirse más adelante en un interés muy serio ya que el verano Luis Suárez abandonará casi con toda seguridad la entidad rojiblanca quizás rumbo a la MLS y la situación de Joao Félix no está muy clara, desde muchos medios de comunicación españoles como Mundo Deportivo aseguran que su continuidad no es segura y hablan de una posibilidad más que real de que deje el club el próximo verano, y uno de los posibles destinos del portugués sería la Bundesliga.

El Bayern de Múnich está interesado en el compañero de selección de Cristiano Ronaldo y debido a las últimas informaciones de Paco García Caridad la posibilidad de un trueque entre Robert Lewandowski y Joao Félix existe. El conjunto rojiblanco perdería este verano de una tacada a Luis Suárez y al ex del Benfica, por lo que tendría que incorporar nuevas caras a su ataque y se rumorea que, además de Lewandowski, la otra incorporación sería la del delantero interista Lautaro Martínez.

De llegarse a producir las dos salidas y las dos incorporaciones, el Atlético de Madrid juntaría para el año que viene en una misma delantera a Lewandowski y a Lautaro Martínez, además de mantener a Correa, Griezmann y Cunha, un terror para las defensas rivales, tendremos que esperar a junio para ver cómo se tramita el problema.