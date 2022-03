El Atleti necesita al Chelsea, el Inter elige el plan B para Lautaro

Cada vez suena con más fuerza el rumor de la salida de Lautaro Martínez del Inter de Milán para jugar el año que viene bajo las órdenes de su compatriota Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. Desde que el FC. Barcelona se interesase por el delantero albiceleste para incorporarle a su equipo su rendimiento ha ido decayendo poco a poco. Por aquel entonces el valor de mercado del jugador rondaba los 111 millones de euros, y hoy se estima, según transfermarket, es de 80 millones de euros, o lo que es lo mismo, Enrique Cerezo, presidente del conjunto rojiblanco tendrá que desembolsar dicha cantidad si quiere que el atacante argentino juegue el año que viene en el Wanda Metropolitano.

Pero incluso si el Atlético de Madrid llega a ofrecer ese precio por el jugador no tendría todas consigo para que Lautaro vistiese el año que viene la elástica rojiblanca, para que eso suceda con más seguridad, aunque no con total certeza, el Inter de Milán necesitaría encontrar antes un sustituto que reemplace el puesto que dejase el goleador argentino en la plantilla de Simone Inzaghi. El nombre apuntado en la agenda del técnico italiano sería el de Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku no está viviendo un feliz regreso en el Chelsea. El delantero belga no termina de conectar con el juego combinativo que le gusta a Thomas Tuchel y ha estado sentado en el banquillo en más de un partido importante, algo que no se preveía tras su fichaje por el conjunto londinense tras el pago de 115 millones al Inter de Milán.

Esta situación ha provocado la incomodidad del ex del United, Inter y Everton, entre otros equipos, y haya declarado públicamente su infelicidad en el Chelsea y su deseo de volver al Inter de Milán el próximo curso. Si finalmente su vuelta al Giuseppe Meazza se materializa sin duda alguna ayudaría y mucho al Atlético de Madrid para lograr el fichaje de Lautaro Martínez y así renovar una delantera que es más que probable que pierda este verano a Luis Suárez y Joao Félix. Así pues, el conjunto colchonero necesita al todavía equipo de la Premier League.