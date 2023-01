Más joven y barato que Bellingham y vuelve loco a Al-Khelaïfi y Klopp

Cuando el Real Madrid se lanzó a por Endrick, un jugador tras el cual no estuvo uno ni dos meses, sino que cocinó a fuego lento durante bastante tiempo, lo hizo porque creía en su enorme calidad pese a su juventud. El brasileño es todavía un esbozo de futbolista que no será realidad en la casa blanca hasta 2024. Otra cosa es Jude Bellingham, gran objetivo de los merengues. Pues imagínense a un crack libre casi tan joven como el primero y más bisoño que el segundo. Dicho y hecho, por eso Bin Salmán, Al-Khelaïfi y Klopp pierden la cabeza por él.

Y, como decimos, está libre porque no llega a un acuerdo con su club, que, curiosamente, es el mismo que el del inglés, el Borussia Dortmund. Dicho lo cual, 90 min informa que las negociaciones de renovación de Youssoufa Moukoko y la entidad del Signal Iduna Park no solo no fructifican, sino que son un rotundo fracaso, por lo que la salida al final de temporada del joven talento alemán es más factible que nunca.

Si os informábamos hace poco que el Real Madrid planea darle a Jude Bellingham un sueldo de unos 12 millones de euros por temporada, el delantero germano habría pedido una cantidad similar a su club para permanecer en la entidad de la Bundesliga, a lo que el club se niega. Al parecer, el Dortmund quiere renovarlo con un sueldo de 100.000 euros a la semana, mientras que el entorno del jugador pide 200.000, es decir, unos 11,5 millones por temporada, una diferencia que haría muy improbable acercar posturas.

De modo que, con solo 18 años, cumplidos el pasado mes de noviembre, Moukoko se puede convertir no solo en la perla del mercado de fichajes veraniego (puede que incluso el invernal si los alemanes quieren sacar tajada por él) sino en una distracción para el Liverpool y el PSG, que también sondean a Bellingham. El Madrid, con Endrick atado, ha dejado de lado al de Yaundé, aunque casi se alegran de esta pelea que se despierta; quizá con ello Bellingham pase a un segundo plano. Además de reds y parisinos, Newcastle, Chelsea, United y Arsenal lo quieren. La pelea va a ser tremenda.