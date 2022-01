Ni Haaland ni Vlahovic, el 9 más deseado de Europa es Patrik Schick

Los grandes clubs de Europa ya saben qué otro nombre puede sumarse al de los dos grandes gigantes goleadores del viejo continente, Erling Haaland (Borussia de Dortmund) y Dusan Vlahovic (Fiorentina), o al de posibles gangas del mercado en esa demarcación de delantero centro, como Luka Jovic: Patrik Schick, el goleador del Bayer Leverkusen cuya temporada y números no tienen nada que envidiar al del noruego, el serbio o incluso Robert Lewandowski.

Es más, el jugador checo tiene ahora mismo un impacto parejo con el llamado, desde hace tres temporadas, mejor y máximo artillero de Europa, como es el polaco. Esta campaña Lewandowski ha anotado en la Bundesliga 20 goles en 18 partidos, donde además ha dado 1 asistencia; mientras que Schick ha hecho 18 tantos en solo 15 partidos, generando además 3 asistencias en el histórico equipo del Rin-Ruhr, de la Renania del Norte-Westfalia.

Ahora bien, tanto el jugador, estrella indiscutible de la franquicia del Bay/Arena, como su equipo o muchos conjuntos de Europa saben que esos números llaman la atención y que será una de las posibles sorpresas del mercado. Tengan en cuenta que a sus excepcionales registros hay que sumar que tiene solo 25 años y un precio de tasación muy inferior al del delantero del Dortmund o incluso el punta viola; concretamente Transfermarkt lo tasa en 40 millones de euros.

Pero fíjense si es una apuesta segura el jugador checo que sabedor de su gran temporada y del interés que genera, ha querido salir al paso de los rumores que le sitúan en la agenda de grandes equipos europeos diciendo que “estoy muy en Leverkusen y quiero ir a la Champions con el Bayer 04. Amo vivir en Alemania. De momento no me supone ningún problema pensar en otro club. Todos conocen mi situación contractual y nunca causaría problemas a un club para impulsar un cambio”, comentó en Bild. Otra cosa, claro está, es que el Leverkusen no se clasifique para la Champions (está a un punto en la tabla)...

Schick es sin duda la gallina de los huevos de oro tapada del mercado de fichajes, pero su salida no será tan sencilla como a priori pueda parecer.