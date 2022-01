Klopp halla en Colombia al nuevo socio de Salah y Mané, por 70 kilos

Si durante su etapa en el Real Madrid o el Bayern de Múnich James Rodríguez fue el auténtico ídolo de masas en el futbol colombiano, y Radamel Falcao antes que él a su paso por Atlético de Madrid o el Chelsea, ahora los seguidores cafeteros tienen un nuevo crack mundial que puede saltar directamente al protagonismo de uno de los mejores equipos del mundo, el Liverpool, por el interés que por él muestra uno de los mejores entrenadores, Jürgen Klopp.

Al menos The Sun así lo confirma sobre el míster alemán, la ausencia durante la Copa de África de Sadio Mané y Mo Salah en la entidad de la ciudad de Los Beatles y el gran paso al frente protagonizado por Luis Díaz, que tiene revolucionada a la Premier League en general y al cuadro de Anfield en particular por su temporada en el Porto. Es más, el citado rotativo apunta a que los ojeadores reds no esperarían más y están dispuestos a ofrecer una cantidad desorbitada por el sudamericano en los próximos días.

Concretamente estamos hablando de 60 millones de libras esterlinas, algo más de 70 millones de euros, una cifra más que consistente y convincente para las arcas portuguesas, que no podrían hacer otra cosa que dejar ir al talento latinoamericano en este mercado de fichajes invernal que ya ha arrancado. Y no solo habla el comentado mass media de los números y rendimiento de colombiano como motivos de peso para ficharlo tan pronto desde el gigante del norte de Inglaterra, sino que hay más.

Y es que señala The Sun que pese a que Klopp prefería atacar la oferta en verano, por aquello de no hacer cambios tan profundos en su plantilla en enero y que el propio Porto ponga pegas a la operación, lo cierto es que si finalmente van a ofrecer esa enorme cantidad, el alemán ahora ansía hacerlo cuanto antes, toda vez que las salidas de sus dos mejores jugadores de ataque, Mané y Salah, rumbo a la competición africana le deja en una situación límite en este mes de competición, donde se está jugado la Premier League y empezará a hacerlo en la Champions League. Como ven, Klopp renuncia a Coutinho y va a por un plato fuerte de futuro.