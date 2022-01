Kylian Mbappé juega a 2 bandas: Al-Khelaifi y Florentino, confundidos

Las informaciones que rodean a Kylian Mbappé y su entorno cada vez son más confusas y lo son en las dos direcciones, la que señala a Madrid y la que apunta a París. Por ello es normal que, a raíz de las últimas novedades con respecto a su futuro, Nasser Al-Khelaifi y Florentino Pérez, presidentes del Paris Saint-Germain y el Real Madrid, respectivamente, estén confusos con el jugador y con sus deseos de cara a la nueva temporada, la 22/23.

Es más, puede decirse que Mbappé, que goza de un estado de forma magistral en París -dicho sea de paso, todo el que no disfrutan los dos jugadores estrella del proyecto, Neymar Júnior y Leo Messi- está jugando ahora mismo a dos bandas, fruto, seguramente, de la inercia del club francés, que entra en el tramo decisivo de la temporada. Puede ser que Mbappé siembre confusión con su silencio y que este solo responda a una profesionalidad descomunal (lo que es probable) pero las dudas en los dos gigantes europeos existen.

Le Parisien ha sido el último medio de comunicación francés que ha dejado abierta la posibilidad de que Mbappé renueve con el PSG, lo que descolocaría totalmente la planificación de un Real Madrid del que se ha llegado a decir que ofrecía 50 millones de euros por el delantero en este mercado de fichajes invernal. El nerviosisimo, por tanto, existe en los dos clubs. El punta ya dijo que no saldrá, de hacerlo, hasta verano y que se quiere concentrar en la presente temporada, por lo que PSG y Madrid no saben a qué atenerse.

Lo cierto es que las fuentes cercanas al jugador aseguran que Kylian maneja muy bien los tiempos, sabe desligar su futuro, que al parecer tiene muy claro, del presente, donde no solo quiere ganar la Ligue 1, sino la Champions League y el próximo Balón de Oro. Cree Mbappé que el asalto a su leyenda, que pasa por ser desde el momento actual el mejor jugador del planeta, ha empezado y mientras esté en París va a perseguir ese sueño. Por todo ello solo el 7 del Parque de los Príncipes sabe qué ocurrirá desde junio con su futuro, aunque varios medios aseguran que el punta ni siquiera piensa en ello; dicen que no hace planes, que no sabe qué va a pasar, vive el momento… Lo que está claro es que el sufrimiento de Al-Khelaifi y Florentino con él va para largo.

Ante el Lyon (1-1) no hizo su mejor partido, pero demostró quién es el mejor jugador del PSG; por ello ambos mandatarios lo quieren en sus filas la próxima temporada, aunque lo cierto es que él solo habla sobre el césped, el resto es silencio, calma y tranquilidad. Sin duda, se sabe dueño de su destino.