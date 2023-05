Florentino Pérez choca con Benzema y Haaland provoca un maremoto: la Premier ya espera su llamada

Si hace un par de meses Karim Benzema era una certeza sobre la que se pretendía desde las oficinas del Santiago Bernabéu poner un parche que le diera más descanso del que le han dado Mariano Díaz y Eden Hazard, el descenso acentuado del galo a nivel físico, mental y deportivo ha abierto al Madrid a una vía que se pretendía guardar para 2024 y que ahora se precipita. Lo hace también porque Erling Haaland cierra la puerta y eso se la abre abiertamente a la estrella de Londres.

Una cláusula… solo si pide salir

Se ha venido hablando de Erling Haaland, también de Kylian Mbappé, como una posibilidad para el Real Madrid de cara al verano de 2024, con vistas a la campaña 24/25, toda vez que el noruego puede abrirse a permitir ofertas a través de su cláusula de salida desde ese fecha, pero los informes en la casa blanca apuntan a que el jugador y su entorno, con su padre a la cabeza, no están por la labor de que sea tan pronta su salida del Etihad Stadium, lo que entronca a la perfección con una urgencia mayúscula en Chamartín de cara a este verano debido al nivel de Benzema, que es alarmante.

Una vez más, esta vez en Valencia

Valencia y Mestalla fueron una confirmación más de que el Madrid necesita un nueve, de que Benzema se apaga y de que, al menos para rendir al máximo nivel necesita competencia y la mitad de partidos en sus piernas de los que acumula esta temporada. Lento, extremadamente fallón, incapaz de pelear con los centrales rivales balones en velocidad, al espacio o en el juego aéreo, sin gol ni movilidad, Benzema en el estadio valencianista fue, de nuevo, de lo peor del Madrid. Y esto ya es una costumbre.

Londres

Y en medio de este caldo de cultivo parece ser, según nos informan, que Florentino Pérez se abre a una transacción no planeada pero necesaria, una que no solo llegaría para suplir al francés, sino para abiertamente lucharle el puesto. Una que tiene línea directa con Londres. No sorprende que los aplausos de Harry Kane a su afición sonaran a despedida, ya que el jugador acaba contrato en 2024, se quiere ir y va a forzar para hacerlo. Con todo eso, el internacional inglés es, por cualidades, nivel, calidad y circunstancias, casi el único objetivo fiable al que puede aspirar el club blanco para solucionar su problema con el nueve. Uniendo cabos, el Madrid mira abiertamente ya Kane. Y no nos extraña.