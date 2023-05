Pochettino y Boehly paran Europa: purga de 4 cracks y una súperestrella puede caer en el Camp Nou

Casi todos los grandes jugadores que están sonando para el mercado de fichajes, incluido el pretendido por el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, Harry Kane, están en la agenda de un Chelsea que ha gastado más que nadie y se la ha pegado con extrema dureza esta campaña. Pero, claro, pese a la gigantesca proyección en el mercado, antes el club debe hacer limpieza y ahí es donde se encuadra la purga de Pochettino, donde a Boehly no le temblará el pulso.

Dos fichajes que no han encajado ni funcionado

No se trata de buscar culpables ante un fracaso global de un equipo que ha invertido algo más de 600 millones de euros en fichajes solo en esta temporada, la 22/23, y que no solo se ha quedado en blanco, sino que no va a jugar Europa la temporada que viene. Ahora bien, hay dos fichajes de primer orden que no han funcionado y de los que quiere desprenderse Mauricio Pochettino, siendo uno muy del agrado del Barça.

Estos dos señalados son Marc Cucurella, ex del Barça, y Raheem Sterling, extremo llegado en verano por 56 millones de euros y que ha sido una de las grandes decepciones de Stamford Bridge. Tanto es así, que Pochettino piensa en recuperar la inversión, quitarse de encima su enorme salario y lanzarse a por un recambio más de su gusto. El lateral, por su parte, es para el argentino un exceso que no debió cometerse. En la misma línea podemos interpretar otras dos salidas más que probables, la de Hakimi Ziyech y la de Mateo Kovacic, esta última, en duda.

Además de ellos, el Chelsea puede dejar cedido a Lukaku para ahorrarse su ficha, mientras que no hará oferta alguna por João Félix y permitirá la marcha de Denis Zakaria, con el que tenían una opción de compra de 20M de su club propietario, la Juventus de Turín. A la vez, jugadores como Mount, Havertz, Aubameyang o Pulisic tampoco tiene asiento asegurado en la 23/24 y, si llegan, se escucharán ofertas por ellos.

El Barça, pendiente

La salida de Sterling es un caso complicado, ya que el jugador no quiere renunciar a su contrato, por lo que su venta, dada su mala temporada, no repercutirá en ganancia ni parecida a la invertida en verano. Por eso se puede jugar en Londres con una vía similar a la de Lukaku, es decir, una cesión con pago íntegro o casi parcial de su salario por parte del club interesado, en cuyo caso el Barcelona sopesaría esa vía, ya que el jugador siempre fue del agrado de Xavi Hernández.