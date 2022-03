Raiola fija el destino de Haaland: fecha y precio para City y Madrid

El Barcelona ha tenido que echarse a un lado ante la pelea que se está desatando ya por Erling Haaland y que tiene a Manchester City y Real Madrid, y más remotamente a Manchester United, PSG y Bayern de Múnich, entre sus únicas y posibles opciones. Las exigencias salariales y en su contrato hacen que tanto los citizens como los blancos se hayan puesto en cabeza de esta puja, más que nada porque pocos equipos pueden ya sumarse a esta lucha, pero ambos dudan, aunque por diferentes motivos.

La primera situación que ha hecho que se precipiten los acontecimientos es que Raiola ha fijado, junto a Erling Haaland, una fecha límite para resolver su futuro, en la que, avisa, pondrá en marcha la manida cláusula liberatoria de 75 millones de euros: el 30 de abril. En base a ello, en la hoja de ruta del agente italiano y también del club germano está cerrar el compromiso de futuro de Haaland antes o en ese día, dentro de un mes y medio. Pero incluso hablar de cerrar sería pedir demasiado para al entorno del jugador. Y ahí empiezan los problemas.

De esta última circunstancia derivan las dificultades para el City, que, sí, se ha situado en cabeza entre todos sus pretendientes, toda vez que parece capaz y está predispuesto a cumplir con las exigencias salariales que anunció el directivo del Dortmund (y ex jugador), Mathias Sammer, que pedía el futbolista noruego: salario de 600.000 euros semanales, sin embargo no acepta las otras duras condiciones. El Madrid no va a llegar tan alto, ni mucho menos el United y Bayern (el PSG está descartado, Haaland no irá a la Ligue 1). Entonces, ¿cuál es el problema del City? Básicamente que el futbolista quiere imponer una cláusula liberatoria, lo que quita dureza al contrato y, sobre todo, durabilidad.

¿Y porqué hace esto? Dicen en Alemania que porque quiere jugar algún día en el Madrid (puede que también en Barça o Bayern) Por supuesto este hecho no gusta en el Etihad, ya que, si hacen el faraónico esfuerzo por contratarlo, quieren un compromiso a largo plazo con su proyecto. Por su parte el Madrid, que es el otro pretendiente fuerte del escandinavo en estos momentos, guarda silencio, tiene un acuerdo verbal con Raiola y el mismo nueve y le ha mandado un mensaje claro al agente y al jugador: ni clausulas ni ese salario, deberá bajarse de ese suelo y comprometerse. Como ven, el tira y afloja ya ha empezado y va marcar el futuro del delantero que todos desean; uno que, por ahora, es incierto.