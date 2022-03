En el United, ni Pogba ni Rashford: Pochettino, tras el 9 de nueves

La temporada que viene el Manchester United persigue, una vez más, un cambio radical en la plantilla, donde jugadores como Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo o incluso Marcus Rashford sean parte del pasado. También se moverá el banquillo sobre un Ralf Rangnick que pasará a formar parte de la directiva. Por eso es crucial en el futuro del proyecto, tocado de muerte, el nombre del entrenador, ya que de ser Mauricio Pochettino (también han sonado Ten Hag o Ancelotti), toma fuerza la vía inesperada por el próximo goleador de los red devils.

Ha sido el Daily Mail quien abiertamente señala que el equipo del Teatro de los sueños estaría tras la pista no solo de firmar al míster argentino del PSG, algo que ya sabíamos, sino que ese movimiento vaya acompañado de un esfuerzo considerable por Harry Kane, que pasaría a ser el nuevo referente en ataque, ese que debe revertir la situación precaria del club y devolver la ilusión a una hinchada acostumbrada ya a ver al United en un segundo plano en todos los escenarios.

Dean Jones, un informador habitual de la Premier League y sus transferencias, señalaba en esta dirección afirmando que “me dijeron que los vínculos que surgen entre United y Kane se basan en gran medida en que Pochettino se convierta en su próximo entrenador”, comentó en Giveme Sport, asegurando que no se puede subestimar “la relación entre Kane y Poch (Mauricio Pochettino)”, porque “es muy estrecha”. Por último, el mismo Jones dijo opinó que “la propuesta de traer esa combinación a Old Trafford me parece demasiado buena para rechazarla”.

Esta claro, y es algo que señala el citado mass media, que el hecho de que el anterior pretendiente de Kane, el Manchester City, se haya centrado en tratar de fichar a Erling Haaland, hace que el United se vea solo ante el Tottenham, al que pretende tentar con unos 110 millones de euros; que al menos es la oferta inicial que se plantean en Old Trafford por el nueve inglés. Saben, seguramente, que Kane no saldrá por esa cantidad, pero sí puede ser una buena piedra de toque para iniciar una ofensiva que cambiaría totalmente la Premier League.