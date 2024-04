Sorprendente propuesta en el Bayern de Múnich, un español para ser el nuevo Xabi Alonso en Alemania

Temporada digna de ser olvidada, la del Bayern de Múnich, el conjunto bávaro ha acabado sucumbiendo al riesgo con el que ya venía coqueteando la pasada temporada. Y es que, pese al fichaje de Harry Kane, los de Tuchel lograron echar a perder una racha de 11 años seguidos ganando la Bundesliga en favor de un Xabi Alonso que, tras una temporada legendaria en el Bayer Leverkusen, sabe que tendrá un rival muy diferente en la 24/25.

Con la salida de Thomas Tuchel anunciada desde ya hace varios meses, en las oficinas del Allianz Arena no han dejado de buscar opciones para el banquillo. Entre los nombres que han ido saliendo a la luz, destacaron los de Zinedine Zidane y el de Julian Nagelsmann.

Sin embargo, una figura legendaria del equipo de Múnich como Lothar Matthäus ha destacado otro candidato para ser la competencia de Xabi Alonso. Y no sería otro que Unai Emery, nombre del cual destacó en palabras a Sky Sports: “Yo ficharía a Unai Emery del Aston Villa… Emery traería aire fresco al Bayern de Múnich y sería una cara nueva para la Bundesliga, lo que encajaría bien en el Bayern”.

