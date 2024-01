Tras el portazo de Laporta por Ronald Araujo, Harry Kane acepta el fichaje sorpresa en la Premier

Después de la insistencia por parte de Thomas Tuchel y el Bayern de Múnich en el fichaje de Ronald Araujo, con las consecuentes cerradas de puerta por parte de Joan Laporta y de todos dentro del Barça. El Bayern de Múnich está muy cerca de cerrar uno de los fichajes más sorprendentes del mercado. Se trata de Eric Dier, que según cuenta GOAL estaría listo para cerrar su llegada al conjunto bávaro en este mismo mes de enero, reforzando así la zaga de los de Thomas Tuchel.

Respuesta al batacazo y Kane, feliz

Si bien es cierto que en el Allianz Arena buscaban un central contundente como lo es Ronald Araujo, la realidad es que el nombre de Eric Dier como respuesta a la negativa de Laporta a negociar la salida del charrúa, no fue uno de los que sonó con más fuerza para reforzar al Bayern. En este sentido, el que fuera capitán general en del Tottenham, abandonará la disciplina de los spurs para reencontrarse con un viejo amigo en Inglaterra, Harry Kane, con el que compartió muchos años en White Hart Lane y que, ante la sorpresa de toda la Premier League, volverá a ver en Alemania.

Por otro lado, el perfil de Dier no es el de un central llamado a ser de primer nivel. En este sentido, el inglés llega para ser un suplente de garantías, pero en ningún caso se espera que sea un intocable para Tuchel. Y es que, mientras que sí es un jugador especialmente contundente en los duelos cuerpo a cuerpo, ni se acerca a la salida de balón que pueden tener tanto De Ligt como Upamecano, pues el inglés es un central mucho más clásico que los mencionados.

La realidad de Dier no está siendo la más agradable en el Tottenham. El internacional con Inglaterra no está contando para un Postecoglou que no ve en él, a un jugador de su interés. Algo contrario a lo que pensará Thomas Tuchel, que ante la imposibilidad de hacerse con un central de primer nivel como Ronald Araujo, ha optado por reunir a Kane con un viejo amigo del Tottenham para ganar fondo de armario ante posibles problemas con sus centrales titulares.