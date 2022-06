Tras Mané, el Bayern quiere a otra estrella para suplir a Lewandowski

El Bayern de Múnich no está poniéndole las cosas fáciles al F.C. Barcelona con Robert Lewandowski, el fichaje más deseado de Joan Laporta y Xavi Hernández.

Pese a que el conjunto alemán ya está fichando jugadores de ataque, tal como ha hecho con la incorporación de Sadio Mané, los bávaros han decidido no cumplir los deseos del atacante polaco, quien sí que abandonará el club el verano que viene, ya que finaliza su contrato con la entidad de muniquesa. De hecho, tal y como informa Bild, el Bayern ha decidido no bajar de 50 millones en su tasación de Lewandowski, lo que dificulta su llegada a Barcelona dada la situación económica de los azulgranas.

Aunque el futuro de Lewandowski no parece que se resolverá pronto, los alemanes han fijado ya quien sería su sustituto, y no se trata del ya fichado Mané, si no, nada más y nada menos, que de Cristiano Ronaldo.

Tan solo una temporada después de volver al Manchester United, el portugués no va a seguir allí ya que los 'diablos rojos' no se han clasificado para la Champions League y a que el nuevo técnico en Old Trafford, Erik ten Hag, no cuenta con el luso.

El Bayern es el club que más interés ha mostrado en Cristiano Ronaldo, según informan varios medios alemanes, ya que ven en el portugués al sustituto ideal de Robert Lewandowski, alguien incluso con más gol que el ariete polaco.

Por otro lado, el ex del Real Madrid y Juventus, entre otros, vería con buenos ojos su desembarco en el Allianz Arena, en un club donde casi con total seguridad conseguiría ganar algún título más para agrandar su leyenda y con el que competir en la próxima Liga de Campeones.

Además de Robert Lewandowski, el Bayern tendría que abrir la puerta de salida a alguien más, ya que serían demasiados los atacantes que el conjunto alemán tendría para la próxima temporada, con Müller, Sané, Mané, Coman y Gnabry, además del citado Cristiano Ronaldo, siendo Serge Gnabry quien más opciones tendría de dejar el club puesto que también acaba contrato en 2023.