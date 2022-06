Xavi feliz, el Barça encarrila su primer fichaje y no es Lewandowski

El F.C. Barcelona sigue trabajando para confeccionar la plantilla que Xavi quiere para la temporada que viene. Con el capítulo de salidas enquistado, parece que la "palanca" económica de la que Laporta habló hace unos días en la asamblea ante los socios y la inyección económica que el club va a recibir harán posible que comiencen a cerrarse los fichajes.

El primer futbolista en llegar mediante traspaso, hay que recordar que Andreas Christensen y Franck Kessié llegarán gratis, será Rapinha, según apunta el diario Sport. El propio Joan Laporta ya se lo habría comunicado a Xavi y al jugador, quienes están deseando que la operación se complete.

Rapinha es un jugador al que Xavi viene siguiendo desde hace tiempo, una pieza fundamental en el Leeds, con el que esta temporada ha logrado salvar la categoría en la Premier League. El conjunto inglés ha bajado recientemente la tasación del brasileño a poco más de 40 millones de euros, ya que el futbolista ha presionado para salir.

Nacido en Porto Alegre y con 25 años de edad, Raphael Dias Belloli 'Rapinha' ha jugado 36 partidos esta temporada, marcando 11 goles y dando tres asistencias. Internacional con Brasil, debutó con su selección en octubre del año pasado y desde entonces ha disputado nueve encuentros, anotando tres tantos y asistiendo en dos ocasiones.

Por otro lado, el Leeds United ya ha buscado sustituto para el atacante brasileño, teniendo en la recamara al ex del Barça, Adama Traoré. El extremo español ha vuelto al Wolverhampton tras la cesión en el Barcelona, quien no tenía ninguna intención de abonar los 30 millones de euros de opción de compra. El interés en el ex azulgrana es de Víctor Orta, actual director deportivo del Leeds y el directivo que lo firmó para el Middlesbrough en 2016. En Inglaterra, The Sun asegura que Adama podría salir del Wolverhampton por poco más de 20 millones de euros, un precio asequible para el Leeds.

Todo hace indicar que con Rapinha el Barça comenzará a ejecutar los traspasos que tanto están sonando y que tanto ansía Xavi, quien espera que también se concrete el de Robert Lewandowski para terminar de apuntalar el ataque azulgrana.