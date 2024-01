Tras Sancho, Erling Haaland y Bellingham, el club Champions elige su próximo negocio millonario

Que a día de hoy Erling Haaland y Jude Bellingham estén considerados dos de los mejores futbolistas del mundo brinda un gran parte de mérito al Borussia Dortmund, club que decidió apostar por ellos a una edad muy tempranera y que, al cabo del tiempo, logró cerrar las mejores ventas de su historia.

En este grupo también se incluye a Jadon Sancho, futbolista que abandonó la cantera del Manchester City para convertirse en una estrella mundial en Dortmund y que, después de dar su siguiente paso al Manchester United a cambio de 85 millones entregados por los red devils por su fichaje, el jugador inglés se ha convertido en toda una decepción en Old Trafford. De hecho, ambos clubs han alcanzado recientemente un acuerdo para negociar el regreso del británico a tierras germanas, aunque esta vez en calidad de cedido hasta final de temporada.

Con eso y más, y a pesar de esta caída del inglés, el Borussia Dortmund sigue presumiendo de haber obtenido por la venta de Sancho, Haaland y Bellingham la friolera de 248 millones de euros, pero esta cadena de negocios tan lucrativos podría no quedarse aquí.

Y es que, tal y como señala un informe del rotativo The Sun, el Borussia está negociando el traspaso del joven centrocampista inglés Liam Brazier, actualmente miembro de la plantilla del Port Vale (club de la League One), con la intención de vender al talentoso crack unos años después a un equipo del big six de la Premier League por una cifra que oscile los 80 kilos.

No es ningún secreto que en Inglaterra se han producido los mayores desembolsos de los últimos años y la intención del club alemán, que en el pasado mes de diciembre confirmó su presencia en la siguiente fase de la Champions League (se medirá al PSV Eindhoven), es convertirle en uno de los mejores centrocampistas de Europa para protagonizar una nueva venta por todo lo alto en el Signal Iduna Park.