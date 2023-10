Xabi Alonso sorprende al mismísimo Kane y el gol más rápido de la temporada

Una de las principales razones por las que Harry Kane abandonó el Tottenham Hotspur este verano rumbo a Alemania fue la ambición de conseguir títulos, sin embargo, las cosas por el Allianz Arena no están en su mejor momento y hay mucha inestabilidad en el club. Así, la aparición del Bayer Leverkusen de la mano de Xabi Alonso está siendo el golpe definitivo para poner fin a la autoridad absoluta que tanto tiempo lleva conservando el Bayern de Múnich en la Bundesliga.

Y es que desde la llega del técnico español, el equipo no ha parado de crecer y mejorar hasta ser a día de hoy uno de los equipos más goleadores de las cinco grandes ligas europeas y ser líder en solitario de la Bundesliga con 22 puntos de 24 puntos posibles. Hoy sábado 21 de octubre ha sido una muestra más de la calidad, perseverancia y saber estar de un equipo que con multitud de recursos y que sabe sufrir cuando es necesario con la victoria por 1-2 ante el Wolfsburgo.

La llegada de Xabi Alonso ha sido un aire nuevo a una Bundesliga que ha visto al equipo del español sufrir sólo 7 derrotas de 33 partidos disputados entre la temporada 2022/20223 y el presente curso después de que el ex futbolista español cogiese al equipo en zona de descenso hace un año.

