4 bajas jugosas para Haaland y Rodrygo, y Guardiola activa un plan infalible sobre Modric y Kroos

Si ayer poníamos el punto sobre el cansancio físico como una de las posibles claves del duelo de esta noche (21.00, hora española) y de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City, con la que el club blanco sale francamente perdiendo, ahora hay otro asunto que también zarandea en mayor medida a los merengues, como es el de las lesiones. De las cuatro bajas más significativas (también es baja el canterano citizen, Cole Palmer), Ancelotti acumula tres y encima Guardiola activa un plan infalible, con Bernardo Silva y Kevin de Bruyne como motores.

El resultado fuera de casa, sin obsesiones

Sabe Pep Guardiola que dar un golpe esta noche en el Santiago Bernabéu ganando sería poco menos que meter pie y medio en la gran final, ahora bien, en igualdad de valor de los goles, el City no se va a volver loco con el resultado, pero sobre todo prefiere no permitir desplegar sus virtudes al Madrid. Sobre ellas, pretende Guardiola que su equipo controle sin consentir que Vinicius, el arma más letal de los merengues, pueda correr y para ello son clave Bernardo Silva y Kevin de Bruyne, que, sumados a Gundogan y Rodri, pueden superar en número, intensidad y despliegue físico a Toni Kroos y Luka Modric, organizadores del Madrid; bloqueando la circulación blanca, la desconexión mengue será total. Entonces, Guardiola pretende el estrangulamiento desde la superioridad, una que solo Valverde no podrá contener: Silva está más dotado para la asociación y la circulación que Rodrygo, y ahí la ganancia visitante es evidente.

Tres blancas, una muy compleja, y una dura en el City

La baja de Eder Militao será finalmente suplida por Antonio Rüdiger en la derecha de la zaga merengue, tocándole al alemán bailar con la más fea: Erling Haaland. Se decanta Ancelotti por el ex del Chelsea por su envergadura, en lugar de Nacho, más rápido en espacios abiertos, y eso conlleva muchos riesgos si el noruego puede correr, que es una de sus grandes virtudes en el gigante de la Premier League; por ahí Valverde tendrá trabajo, ya que deberá sumar esfuerzos en el repliegue para ayudar en la derecha con el delantero escandinavo y Jack Grealish. Ferland Mendy y Dani Ceballos son las otras caídas blancas, ambas segundas opciones en estos momentos para Carletto.

Más delicada es la baja de Nathan Aké para Guardiola en la izquierda, lo que deja a Rodrygo, un hombre inclasificable, como un arma a tener en cuenta partiendo desde la derecha. El brasileño tiende a la asociación con el centro del campo y su movilidad es enorme, por lo que la baja del carrilero del City será un recurso que tratará de explotar el Madrid.