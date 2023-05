Carlo Ancelotti sufre un revés enorme para mañana ante el City de Guardiola y Haaland: bajón total

Tras conseguir su vigésimo título de la Copa del Rey, que ganaron los blancos el sábado a Osasuna (2-1), el Real Madrid, justo después de levantar el trofeo, puso sus ojos en el duelo de mañana (21.00, hora española) ante el Manchester City en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, sin embargo Carletto ha sufrido un severo revés que puede mermar sus opciones ante los de Guardiola, Haaland y compañía.

Rotaciones escasas, pocos cambios

Decía Fede Valverde al finalizar el partido frente al equipo de Pamplona “¡Estoy muerto! Estoy muy cansado pero muy cansado”, reflejando los kilómetros en las piernas que llevan varios jugadores del Madrid esta temporada y que van a tener su incidencia en lo que resta de temporada, ya que algunos de ellos no solo son integrantes del once tipo de Carlo Ancelotti, sino que su rotación es nula, pero también sus cambios: suelen jugarlo todo.

Si por ejemplo trazamos un marco comparativo entre el once tipo del míster italiano del Real Madrid y el homólogo de Pep Guardiola con los skyblue, que se están jugando la Premier League, y lo hacemos con respecto al último partido, ambos jugados el pasado sábado, vemos que son los citizens quienes salen ganando claramente en frescura de sus jugadores principales. Ante Osasuna solo Luka Modric no salió de inicio en un once reconocible de Carletto, dándose el caso de que futbolistas como Benzema, Vinicius, Alaba, Camavinga, Dani Carvajal o el mismo Valverde jugaron el partido íntegro: solo hizo tres cambios el míster, Rüdiger (que parece será titular), Asensio y Modric, y en el tramo final salvo el del central, en el 69.

Guardiola, más precavido

Por su parte, el Manchester City hizo lo justo en su duelo ante el Leeds United (2-1) para llevarse los tres puntos y reservar jugadores clave para el Santiago Bernabéu. Es más, de su once más reconocible, los dos centrales titulares, John Stones y Ruben Dias, descansaron, cosa que también hicieron Jack Grealish y en parte Kyle Walker, Bernardo Silva y Rodri, con algo menos de media parte (54) jugada por el lateral y solo unos minutos, nueve y tres, respectivamente, en lo que respecta a los dos mediocampistas. Sí jugó el choque íntegro Erling Haaland, que no marcó, pero indudablemente el descanso ha sido mayor en los hombres fuertes del City que en los del Madrid. ¿Pasará esto factura mañana?