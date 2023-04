Abandonó el Barça para jugar con Neymar, fracasó y Laporta tiene plan para su retorno como estrella

Xavi Simons era la gran promesa de la Masía. La joven perla neerlandesa tenía un gran futuro por delante y el Barça tenía todas las esperanzas puestas en él, pero una oferta millonaria del PSG le hizo cambiar de aires prematuramente para jugar al lado de Neymar y Mbappé, una decisión que acabó por ser todo un fracaso. Sin embargo, su gran temporada con el PSV Eindhoven ha convertido al talentoso centrocampista en uno de los futbolistas de moda en Europa y según cuenta Mundo Deportivo, en objeto de deseo de Joan Laporta.

La temporada de Simons en la Eredivisie está siendo fantástica, el del PSV ya acumula un total de 13 goles y 7 asistencias en la liga de los Países Bajos. En este sentido, la cotización del canterano blaugrana se ha disparado y ha pasado de tener un valor de mercado de 3 millones de euros a 30 millones, una cifra que demuestra el gran crecimiento que ha tenido el jugador de 19 años.

En las oficinas del Camp Nou ven el jugador con capacidad para ser el compañero perfecto para Pedri y Gavi. El esquema de cuatro centrocampistas le iría a la perfección a Xavi Simons, que cuando más brilla es cuando juega cerca de los delanteros. Es por ello que jugando en la demarcación que habitualmente ocupa Gavi, podría brillar sobremanera en el Barça de Xavi.

Por su parte, el jugador no ha querido mojarse sobre su futuro y la posibilidad de salir del PSV en el mercado de verano, pues se siente muy cómodo en el equipo neerlandés y volver al PSG no parece su opción favorita: “He firmado por cinco años en el PSV y estoy muy feliz aquí. No sé qué pasará en el futuro. El PSG tiene una opción de recompra, pero yo voy a decidirlo, tengo la última palabra”.

Así pues, con el PSG lejos de la cabeza de Xavi Simons, el Barça podría ser el destino ideal para que el canterano de el paso definitivo en su carrera para así convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y de paso poder triunfar en el club de su vida, el cual se lo dio todo para que llegara a la élite del futbol.