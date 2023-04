Dambélé lo echó del Camp Nou y ahora Xavi suspira por recuperar al canterano que mejora a Ansu Fati

Hay una preocupante falta de delanteros de nivel en Can Barça. La lesión de Ousmane Dembélé ha hecho evidente que la larga nómina de atacantes de la cual dispone el conjunto blaugrana no es suficiente para competir por todos los títulos a lo largo de la emporada. Y es que fuera de Robert Lewandowski y Dembélé, Xavi ya ha visto que no puede depositar su plena confianza en hombres como Raphinha, Ansu Fati o Ferran Torres.

Ante tal situación, el técnico blaugrana es consciente que debe apuntalar su línea ofensiva con un extremo de garantías. En este sentido, el elegido es Abde, el extremo marroquí que está brillando en el Osasuna de Jagoba Arrasate, equipo al que ha metido en la final de Copa del Rey y marcha octavo en la liga.

El marroquí salió cedido para foguearse en un equipo de primera división donde pudiera tener algunos minutos. Y pese a un inicio donde no tuvo mucha incidencia en el equipo de Pamplona, ha visto como el trabajo bien hecho da sus frutos y ha terminado por convertirse en una pieza fundamental para entender el éxito de los de Arrasate en la presente temporada.

Abde es uno de los jugadores con mayor desequilibrio de la competición liguera. El marroquí posee un desborde solo a la altura de estrellas como Vinicius o Dembélé. Al internacional con Marruecos todavía le falta ese punto de calma en los metros finales para ser más decisivo y sumar más contribuciones de gol. Sin embargo, es algo que todos los extremos de su perfil han sufrido y con el paso del tiempo y madurez va a poder solucionar. Es por ello que solamente suma 5 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada.

Así pues, el Barça ya se frota las manos con la posibilidad de recuperar a uno de los jugadores revelación de esta temporada. El Osasuna no tiene ninguna opción de compra para hacerse de forma permanente con los servicios del canterano blaugrana, que si todo va según lo previsto tendrá un rol muy importante en la plantilla del Barça para la 23/24.