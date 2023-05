Acelerón de urgencia por Jude Bellingham: despido exprés y el Real Madrid sube oferta y salario

Le pasó al PSG con Leo Messi, del que no vamos a descubrir ahora su enorme clase y calidad, también a Benzema en este 2023, donde la edad ha hecho mella en él, y le ha ocurrido con toda la virulencia de que es capaz el mejor equipo del mundo en estos momentos, el Manchester City de Pep Guardiola, a la pareja que ya fue de oro en el club merengue: Luka Modric y Toni Kroos. Ambos, juntos, ya no puede ser titulares en partidos del máximo nivel y durante toda una temporada, de ahí que el objetivo número uno blanco en el mercado, Jude Bellingham, haya pasado a ser una necesidad apremiante, un requisito indispensable en el Madrid 23/24. Lógicamente, su fichaje exigirá una salida, y puede haber sorpresas.

El croata y el germano, perdidos

Achacar la grave falta táctica de Carlo Ancelotti a un solo partido, el de ayer en el Etihad Stadium, con los dos veteranos cracks sería faltar a la verdad. No, Modric y Kroos como pareja en un centro del campo bajo el dibujo del 4-3-3 resulta un suicidio cuando se juega contra cinco centrocampistas, que a efectos prácticos Guardiola convirtió en seis. El drama estaba dibujado antes de servirse. Con Valverde perdido, entre otras cosas porque no es un organizador, el desastre retrató a la pareja, sometida y sobrepasada por sus rivales, que no eran desconocidos: Stones y Rodri sumados a Gundogan, con De Bruyne de enganche y con la ayuda, desde fuera hacia dentro, de la movilidad extrema de Bernardo Silva y Jack Grealish. El desequilibrio fue tal que el partido (y la eliminatoria) había acabado en 45 minutos.

Potencia, físico y juventud

Este apunte de la eliminación en Inglaterra del Real Madrid es la puntilla a Modric y Kroos, pero ni mucho menos el ataque que ya efectúa el Madrid por Bellingham se reduce a este choque. No, lo de Bellingham era visto en el club como un objetivo claro, solo que ahora, tras la debacle histórica ante los skyblue (5-1 en el global), el Madrid no quiere dejar ni un cabo suelto para cerrar no solo al mediocampista del futuro, sino a esa urgencia que pesa desde anoche como una losa en la plantilla del club blanco.

Mes de julio y a un alto coste

Sobre el fichaje del de Birmingham hay que decir que la comunicación con el internacional inglés es fluida y el acuerdo está muy avanzado, pero la novedad es que ahora va a tomar un nuevo impulso, precisamente porque su gran rival en este asunto es su verdugo en Champions, el City. Así, el Madrid va a aceptar los 120 millones de euros que le exige para negociar el Dortmund y sitúa al jugador con un salario que puede llegar a los 13 kilos limpios por temporada; además, los blancos se reservan elevar la puja 20 millones más en diferentes conceptos. De modo que lo de Bellingham ha pasado a ser asunto de estado en la casa blanca. Y hay una consigna que toca de cerca a Modric y Kroos: no se puede fallar con el inglés. Que eso vaya acompañado de la no renovación de Ceballos, Modric o Kroos es un hecho, lo que no es tan seguro ahora, según nos cuentan fuentes cercanas al club, es quién será el elegido para salir.