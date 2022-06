Al-Khelaïfi fichó a Messi en 2021, CR7 le tumba y Lewandowski amenaza

Durante los últimos tiempos se vienen produciendo traspasos de alto voltaje en Europa, pero lo sorprendente es que muchos de estos jugadores ya han superado la treintena de edad. Es cierto que son pocos los miembros de esta lista los que siguen rindiendo a su mejor nivel, pero aun así en Don Balón hemos querido rescatar el elenco más caros de la historia del fútbol, por encima de los 30.

A pesar de que aparentemente Leo Messi podría ser el traspaso que lidere esta particular clasificación, el argentino llegó al Parque de los Príncipes a coste cero, aunque su salario sí que le sitúa en la cima de este deporte. Nasser Al-Khelaïfi le abrió las puertas de País conforme expiró su contrato con el FC Barcelona el 30 de junio de 2021 y un mes y medio después el PSG hizo estallar el gran bombazo de la ventana, no solo por lo que supuso su salida de la Ciudad Condal por primera vez en su carrera, sino porque ‘La Pulga’ no dejó ni un euro en las arcas culés.

Precisamente el conjunto catalán podría protagonizar el segundo traspaso más caro de la historia en este apartado ya que el nombre de Robert Lewandowski se ha convertido en toda una prioridad para Xavi y Laporta y el Barça podría presentar una oferta de 45 millones por el ariete de 33 años.

El rey indiscutible en este ranking es CR7, futbolista que puso rumbo a la Juventus en 2018 a cambio de 100 millones de euros a pesar de sus 33 años en aquel momento. Además, el astro portugués cambió nuevamente de destino el verano pasado, pero esta vez por una cifra mucho más reducida: el Manchester United anunció su regreso a cambio de 15 ‘kilos’.

Siguiendo esta clasificación también nos encontramos el nombre de otros futbolistas menos mediáticos, pero que también protagonizaron hace unos años algunos de los traspasos más caros de la historia teniendo en cuenta el factor mencionado en las primeras líneas, tener 30 años o más: Leonardo Bonucci puso rumbo al AC Milan por 42 millones, la misma cantidad pagó el Barça por Paulinho en 2019 y Radja Nainggolan hizo lo propio con destino al inter de Milán, pero por una cantidad algo inferior, 38 ‘kilos’.