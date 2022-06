Laporta, cazado: Kessié no firma y Gavi seguirá los pasos de Leo Messi

No resulta novedoso afirmar que el FC Barcelona está atravesando una de sus peores crisis económicas. La gestión de Josep María Bartomeu apostó durante el mandato de este por conceder unos salarios astronómicos, amén de realizar unos traspasos muy por encima de las posibilidades del club, y eso, a día de hoy, está suponiendo un gran lastre para tratar de reavivar el prestigio del equipo.

Es cierto que Joan Laporta, desde el primer momento en que retomó la presidencia del club, llevó a cabo algunas medidas drásticas como pedir una rebaja salarial a los pesos pesados de la plantilla, pero ya en 2021 el Barça sufrió las primeras consecuencias catastróficas de esta debacle financiera: la salida de Antoine Griezmann y, sobre todo, la de Leo Messi.

Ahora, en medio de un mar de rumores en los que Robert Lewandowski, Bernardo Silva y Jules Koundé se han convertido en las prioridades de Xavi Hernández para reforzar la plantilla, Laporta sabe la realidad más desgarradora para el Barça: no hay dinero para abordar un fichaje de semejante calibre y hay pruebas que lo justifican.

Hace unos meses el presidente culé cerró un acuerdo con Franck Kessié y Andreas Christensen, dos jugadores que llagarían a coste cero, pero a día de hoy aún no se ha hecho oficial su incorporación al Barça. Esto resultaría difícil de entender si no atendemos al contexto de la situación económica del club, pero es precisamente este factor es el que aún no ha permitido inscribir a estos dos futbolistas.

Es más, las consecuencias de la gestión de Bartomeu son más graves mirando la situación de Gavi. El centrocampista sevillano es una de las grandes esperanzas de presente y futuro del club, pero finaliza contrato en 2023 y Joan Laporta aún no ha podido sellar un acuerdo con el jugador para extender su compromiso, señal inequívoca de que las arcas del club están devastadas. Así pues, si el mandatario no reacciona a tiempo, el barcelonismo presenciará cómo, tras la salida de Leo Messi en 2021 por motivos económicos, se producirá la del joven jugador andaluz este mismo verano, un adiós que supondría un golpe demoledor para Xavi y los aficionados.