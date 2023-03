Al-Khelaïfi va a por el heredero de CR7, por el 30: nuevo dúo con Mbappé que afecta a Asensio

Dicen en París que Leo Messi y el Paris Saint-Germain están viviendo sus últimos meses de convivencia, una que no ha salido como uno y otro esperaban, no desde luego en la Champions League, donde en dos temporadas del argentino no han pasado de octavos de final. El proyecto actual, roto, mira alternativas y Al-Khelaïfi parece obsesionado con una, heredero natural en Portugal de CR7 y pareja perfecta para Mbappé, que puede tener su influencia en Marco Asensio. Pero vayamos por partes.

Delantero joven y físicamente potente

Pocos jugadores en el mundo, pese a la actual temporada, en la que ha bajado su rendimiento, poseen las cualidades físicas y técnicas, aunadas, que tiene Rafael Leão, jugador estrella del AC Milan, de ahí que el PSG, que también vigila a Marcus Rashford o al mismo Erling Haaland, haya fijado su atención en el portugués, el cual, pese a las conversaciones, no ha renovado con su actual entidad, dejando abierta su salida gratuita en 2024.

Con respecto al luso, su interés por seguir ligado al equipo de San Siro ha menguado debido a que las capacidades adquisitivas de la entidad rossoneri no pueden competir con otras ofertas que tiene sobre la mesa, entre ellas la misma de París u otras que se intuyen desde Londres o Mánchester. Además, posee una excelente relación con el director deportivo del PSG, un Luis Campos, que fue quien lo llevó al Lille. Dicho lo cual, la continuidad de Leão ya está puesta en entredicho en la Serie A, y el Milan, al menos, prefiere ganar la enorme cantidad que pedirá por él para reinvertir en otros talentos ¿Dónde? Ahí es donde entra Marco Asensio.

Il Diavollo nunca ha escondido su predilección por el jugador balear, al que, ahora que el Madrid le ha ofrecido una oferta a la baja y Carlo Ancelotti le muestra que no está entre sus principales recursos, se puede echar mano. Recordemos que Asensio ya rechazó una oferta el pasado verano del United y que el Arsenal es otro de los conjuntos que han mostrado interés por el jugador, pero el Milan, si entra dinero masivo de la venta de Leão podrá tentarlo con mayor efectividad y con ofertas tan suculentas como otras.