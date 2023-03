Haaland, Mbappé y Kane tienen alternativa para Florentino: otro genio del gol y terror del Barça

La iniciativa de fichar un delantero, un goleador, es un asunto que pende ya del futuro del Real Madrid con tanta fuerza que amenaza incluso con barrer la primera instancia que se tenía asegurada en las oficinas del Santiago Bernabéu, la de Jude Bellingham. El inglés gusta, mucho, pero no es una prioridad ante el descenso paulatino en sus rendimientos de primeras espadas como Benzema y Carvajal. De ahí que Haaand, Mbappé o Kane se cuelen ya en las apuestas; de ahí que aparezca un verdugo del Barça también en las mismas.

Tres cracks mundiales pero tres fichajes muy complicados

Si ustedes tuvieran que mirar potenciales goleadores para el Real Madrid, de esos que marquen la diferencia en estos momentos, no encontrarán muchos nombres, menos aún si estos deben cumplir las funciones de Benzema o al menos de goleador habitual. Sin duda Haaland, Mbappé y en menor medida Harry Kane siguen en la agenda blanca por este motivo, pero aparece una nueva opción, también en la Premier League; en parte debido al momento extraño que vive el Manchester United.

Lógicamente hablamos de Marcus Rashford, uno de los grandes delanteros de este 2023, que se queda libre en 2024 y que ha bloqueado su renovación con la entidad de Old Trafford. ¿La razón? Según The Sun, el tope salarial que pretenden imponer los dueños del club, los Glazers, que rondaría los 200.000 o 300.000 libras semanales. Esto no es lo que busca el entorno de Rashford, que bloquea su firma. Para más inri, el club inglés está abierto a un proceso de compra que da más inestabilidad a la entidad.

Cifras

Según el mass media, Rashford cobra ahora mismo 200.000 libras semanales y el intento del United es claro: subirle durante cinco años un 50 por ciento de ese sueldo hasta los 300.000 (unos 341.000 euros a la semana), pero no sería suficiente para colmar lo que busca el internacional inglés. Algunos argumentan que Rashford también quiere un cambio de aires. En esta tesitura se sitúa al jugador, abierto al PSG, pero también proponiendo ser agente libre en 2024, esa fecha clave de liberación de Haaland, Mbappé y Kane… Por ahí deben ir los tiros por el recambio de Benzema, aunque adelantando plazos. Y eso es un problema millonario en Chamartín, uno que puede llevar al Bernabéu al enemigo de la Europa League del Barcelona.