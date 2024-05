Alabando a Pep y Klopp, ni Madrid o Inter se acuerdan de él: destino de Mou lapidario; el Barça ríe

Tras su último fiasco en la AS Roma, de donde salió despedido y, como habitualmente, haciendo ruido, a José Mourinho, más allá de haberse ofrecido al Manchester United, no se le espera en alguno de los grandes banquillos del continente. Es más, se perfilaba últimamente que el destino del entrenador luso sería Arabia Saudí, lejos de los focos de la élite, pero nadie esperaba que este fuera a ser algo bien distinto.

El modelo ha cambiado

El modelo de los entrenadores polémicos que guardan excusas cuando vienen mal dadas ya ha quedado atrás y en este nuevo espacio donde el fútbol se rinde a la excelencia deportiva, como sucede con Pep Guardiola o Xabi Alonso; de espíritu, como es el caso de Jürgen Klopp en la Premier League y Liverpool, o el éxito y buen talante, que representa Carlo Ancelotti, parece que a Mourinho le queda poco hueco para sacar la cabeza, por eso quizá haya decidido dar un vuelco a su carrera cambiando de profesión y volviendo a ser relevante, quiéns sabe si en Inglaterra o Italia, ¿tal vez Portugal?.

Liga al fútbol, pero de otra manera

Apuntan que Mourinho está cerca de volver al fútbol tras su parón después de caer despedido de la Roma y que su posición en el nuevo equipo que le elija no pasaría por ser el entrenador, sino el directo deportivo. The Telegraph apuntaba en unas declaraciones de luso al respecto, que sus intenciones han cambiado: “Lo único que quiero es que las metas y los objetivos los establezcan todos de manera justa. No puedo ir a un club donde, por mi historia, el objetivo es ganar el título. No. Lo único que quiero es que sea justo”, haciendo quizá referencia a su nuevo rol, donde los éxitos le han sido esquivos en los últimos años y su caché ha bajado ostensiblemente.

Ganador, aunque también pirómano de entornos tan importantes como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Inter de Milan, el Chelsea o el Manchester United, entre otros, la situación de Mourinho como entrenador vive quizá su ocaso, de ahí que el polémico entrenador busque una vía alternativa que le permita volver a estar en la pomada sin tanto foco y exigencia.