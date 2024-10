Alarma en ‘can Barça’ y LaLiga: la ruina para ellos, clausurazo en La Roja de Ancelotti y Guardiola

Pasa como con Nico Williams, en su club se alegran de su decisión de permanece esta temporada en el País Vasco, pero a la vez saben que esa tranquilidad dura lo que dure esta campaña; la que viene ya será otra historia. Y como el jugador del Athletic Club de Bilbao hablamos de un fijo en el once de La Roja, bajo el mando de Luis de la Fuente, a la vez que un anhelo del Barça, pero su destino puede ser bien diferente: un tesoro para Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.

Ya veremos qué ocurre en junio

Resistir las embestidas más o menos acentuadas y de según qué equipos durante el pasado mercado de fichajes estival es una cosa, pero recibir propuestas sólidas de Real Madrid y Manchester City ya es algo muy diferente, por eso el riesgo de fuga de Martín Zubimendi a partir de junio crece tanto como el interés en ficharlo de blancos e ingleses.

En palabras vertidas por el jugador en Noticias de Gipuzkoa este decía sobre su posible marcha el pasado verano que “pasé momentos incómodos. Lo mejor para mí era quedarme aquí y estoy feliz y tranquilo. Por la prensa hay mucho ruido, pero al final todo es más fácil que todo eso”, comentaba en base a su decisión, sobre la que “por supuesto que no me arrepiento, no puedo pensar eso después de cuatro o cinco partidos al principio de temporada. Tomé mi decisión desde dentro, pensé que era lo mejor, los resultados no me afectan. Veo potencial en este equipo, sólo hay que vernos entrenar y estoy ilusionado por hacer una buena temporada”.

Y hasta aquí todo cuadra con los hechos presentes, pero todo puede cambiar en el futuro.

Para el Madrid y el City, el mismo problema

Es más que evidente que el Madrid tiene un problema en su sala de máquinas, siendo Tchouameni un foco evidente en ciernes de esas dificultades, uno que tiene mercado y puede financiar con creces el fichaje de un jugador mucho más dotado que el francés para ser el elemento constructor del equipo blanco, como es el de San Sebastián. Ahora bien, a la vez el City duda y mucho del estado de Rodri y su regreso, por lo que qué mejor manera de suplir al madrileño que con el sustituto de este en España. Y los dos equipos, Madrid y City, pueden pagar la cláusula de rescisión del futbolista incluso en este mercado de fichajes invernal, fijada en 60M. Por tanto, en la Real y el mismo jugador pueden esperar un doble ataque desde estas dos fuentes más tarde o más pronto, y el Barça, que siempre ha seguido al jugador, también.