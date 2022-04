Alarma Ten Hag: CR7 y Pogba no son los únicos, sin Champions…

El Manchester United no pudo pasar ayer del empate a uno ante un Chelsea sin objetivos y su meta, la de los red devils, de estar la próxima temporada en la Liga de Campeones es ahora mismo poco menos que imposible, de modo que cabe recapitular y situar cuál es la situación del gigante inglés -otrora grande, hoy permanentemente herido- y ver hasta qué punto esta situación afecta a sus estrellas, entre ellas CR7 y Pogba.

Con Cristiano Ronaldo no ha habido confirmación al respecto de su continuidad, pero si bien esta no existe, sí había una perspectiva favorable a que se quedara en la entidad inglesa; ahora bien, la posibilidad de verse sin Champions League en uno de los últimos años del crack portugués se antoja como un futuro poco estimulante para el astro luso, de modo que, ¿puede buscar una salida CR7 de Old Trafford? ¿Puede ser esta París?

Posiblemente intente tal vía y esta se una a la que ya casi ha confirmado Paul Pogba, aunque quizá la pregunta obvia no sea tanto focalizar en estos dos jugadores sino hacer extensible la repercusión del descalabro de los diablos rojos al resto de estrellas de su plantilla y a la perspectiva de futuro. Con respecto a los que están y se iban a quedar, hay que decir que por ejemplo Marcus Rashford parece que presiona por una salida, mientras que Raphael Varane se asoma también a estas quinielas, y los nombres se suceden con el descontento generalizado: De Gea, Martial…

Ahora bien, con la pérdida de la disputa de la Champions el United cede algo más que algunas de sus posibilidades de de conservar a ciertos cracks, también se asoma a un mercado con restricciones, ya que difícilmente Harry Kane, Erling Haaland, Christopher Nkunku u otros cracks que suenan para engrosar las filas inglesas se plantearán fichar por el United cuando este no va a estar en la máxima competición continental. Se habla incluso de que la directiva de los red devils debe recolocar sus objetivos tras el varapalo deportivo, donde algunas de las primeras espadas, irremediablemente, se esfuman de sus posibilidades… El proyecto de Erik ten Hag nace tocado.