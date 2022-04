Frenkie de Jong, oro del Barça: Al-Khelaïfi y Nagelsmann suben la puja

El futuro de Frenkie de Jong parece cada vez más lejano de Barcelona. El centrocampista neerlandés nunca ha terminado de explotar como el medio total que se presuponía sería tras su fichaje millonario por el Barça procedente del Ajax. Con rachas de buen juego y otras de extrema ausencia, el jugador ya incluso ha tenido sus más y sus menos con Xavi y en medio de toda su irregularidad y su malestar surge una opción que para el Barcelona es incuestionable: es el mejor recurso culé para el mercado de fichajes.

Y no lo decimos nosotros, sino las leyes que marca la ventana de transferencias que se acerca y en la que De Jong oscilará en su precio desde los 60 a los 80 millones de euros, una cantidad que en Can Barça, dada la precaria situación económica y deportiva, no pueden obviar. ¿Y quién puede pagar esa suma? En un principio, y no por eso está descartada ni mucho menos esta opción, se pensaba en el Manchester United como gran interesado, pero ahora la puja sube porque otros dos gigantes se meten en la pelea: el PSG y el Bayern.

Afirma el diario Sport que Julian Nagelsmann ha puesto sus ojos en el centrocampista neerlandés, que a todas luces no disfruta ya de su estancia en Barcelona y puede ser objeto de venta, y si De Jong se va al mercado, el Bayern lo quiere en su equipo. Es verdad que la cantidad fijada por el internacional por los Países Bajos será enorme, pero no hay muchos jugadores de las cualidades del holandés. Y esto no solo lo piensa el de Landsberg am Lech, sino también Nasser Al-Khelaïfi.

Y si bien no sabemos aún quién sustituirá en el banquillo de París a Mauricio Pochettino y si este entrenador contará en sus filas con Mbappé, Neymar o algún que otro futbolista más de la actual plantilla parisina cuyo futuro esté en suspenso, pero lo que sí está claro es que los franceses quieren a De Jong y van a pujar por él si este se va al mercado. Con todo este caldo de cultivo, en Can Barça se frotan las manos ya que pueden haber encontrado un recurso de oro; un sacrificio en la 22/23, sí, pero una fuente de ingresos enorme, al fin y al cabo.