Ancelotti acaba con las opciones de Hazard y Camavinga entra en crisis

Empate del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk (1-1) en la 4ª jornada de la Champions League que les dio la clasificación matemática a los de Carlo Ancelotti para los octavos de final gracias a un gol de Antonio Rüdiger en el minuto 95 tras un pase magistral de Toni Kroos que sirvió para igualar el tanto de Zubkov nada más comenzar la segunda parte. Un partido para el cual el técnico italiano revolucionó el once pensando en el Clásico del domingo 16 ante el FC. Barcelona y decidió dar una nueva oportunidad a Eden Hazard y dar descanso a Vinicius Jr, pero ni situando al belga en su posición ideal pudo dar el nivel del Chelsea. Además, en el centro del campo apostó por Tchouaméni, Kroos y Valverde, dejando, de nuevo, en el banquillo a Camavinga, que atraviesa una pequeña crisis.

El conjunto blanco volvió a realizar una primera parte ante el Shakhtar Donetsk muy movida en la que el juego combinativo volvió a ser la nota dominante de los de Ancelotti, pero, de nuevo, tanto toque y dominio no tuvo como premio final el gol. Al descanso llegaron empate a cero y aunque Eden Hazard estuvo participativo, se le notaba un escalón por debajo del resto de sus compañeros. El técnico italiano quiere recuperarle, no para de darle oportunidades, pero el belga no las aprovecha.

Ayer, ante el Shakhtar Donetsk, Carlo Ancelotti decidió dar descanso a Vinicius Jr y poner en su lugar a Eden Hazard. La posición del brasileño es el lugar del ataque donde mejor se desenvuelve al belga. El ex del Chelsea tenía una gran oportunidad para reivindicarse partiendo desde su sitio favorito en el campo, pero el gol tempranero de Zubkov nada más empezar la segunda parte truncó, de nuevo, las esperanzas ‘7’. El Madrid necesitaba por lo menos empatar para clasificarse matemáticamente para los octavos de final de la Champions League y Hazard, junto a Tcohuaméni, fueron los primeros elegidos para abandonar el campo en sustitución de Vinicius Jr y Luka Modric.

Más tarde, en el minuto 68 saltaría al terreno de juego Camavinga en sustitución de Valverde. El centrocampista francés parece estar atravesando una pequeña crisis en el Real Madrid. No consigue alcanzar el nivel mostrado en el curso 2021/2022 y parece que su rendimiento es mucho mejor cuando entra desde el banquillo que cuando sale de inicio, algo sobre lo que ya ha sido preguntado Carlo Ancelotti en rueda de prensa y que ha podido confirmar, pidiendo después tiempo para el joven centrocampista de 19 años.

Eduardo Camavinga aún tiene mucho margen de mejora y Carlo Ancelotti mantendrá la calma con él. En el club confían en el ex del Mónaco y pese a estar atravesando un mal momento no tiene ninguna duda de su potencial, en cambio, la situación de Hazard es diferente. Son muchas las oportunidades que el italiano le ha dado y no funciona en ninguna posición del ataque. Ni a la derecha, ni de falso ‘9’ y ahora tampoco en la izquierda. Las opciones se le agotan al belga que prometió dar un paso al frente este año, pero el tiempo pasa y todo sigue igual.