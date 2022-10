Elegido el sustituto de Hazard: Ancelotti acaba con él, titular ya

Eden Hazard está viviendo una auténtica pesadilla como jugador del Real Madrid. Desde que llegase al Santiago Bernabéu en el verano de 2019, el atacante belga ha sido incapaz de asentarse en el once titular de Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, primero por las constantes lesiones que le han impedido estar al 100% durante sus primeras tres temporadas, y ahora, en esta cuarto curso donde había muchas esperanzas puestas en él tras su discurso en la celebración de la 35ª liga blanca, tampoco está consiguiendo convencer al italiano para ser titular, es más, ni siquiera para salir desde el banquillo.

Eden Hazard lleva sin jugar un solo minuto con el Real Madrid desde el 11 de septiembre, en un partido de liga ante el RCD. Mallorca, donde además fue titular. La idea de Carlo Ancelotti, anunciada desde la pretemporada, era la de utilizar al belga como sustituto de Karim Benzema cuando éste no estuviera, y así lo hizo ante el equipo balear tras una muy buena actuación ante el Celtic de Glaswog cuando salió para sustituir al francés en la Champions League. Pero los malos minutos disputados ante el de Javier Aguirre y el gran momento que atraviesa Rodrygo le ha vuelto a relegar al banquillo. Desde entonces ni un solo minuto ha podido jugar con los blancos ni estando Benzema lesionado.

Con la selección el panorama es muy distinto, para Roberto Martínez Eden Hazard es intocable. Confía a ciegas en el ex del Chelsea y desea que Carlo Ancelotti le de más oportunidades en el Real Madrid, pero tras no haberse clasificado Bélgica para la Final Four de la UEFA National League, muchas han sido las voces que han pedido la suplencia del jugador blanco para que en su lugar entre uno de los jugadores que más está destacando en este inicio de curso en la Premier League.

Leandro Trossard ha explotado este año. Su hat-trick ante el Liverpool la última jornada de liga le ha puesto en la agenda de varios clubes. El extremo del Brighton & Albion lleva 5 goles y una asistencia en los 7 partidos que ha disputado este año en la Premier League y equipos como el Chelsea de Graham Potter, su exentrenador, ya están trabajando para una posible futura incorporación.

Desde Bélgica son varios los críticos que piden su titularidad ya por delante de Eden Hazard:” Es increíble que Roberto Martínez prefiera a un suplente habitual por encima de Trossard”, señala el analista Filip Joos en Sporza. Es más, él mismo se ve como titular con Bélgica en un futuro debido a su gran estado de forma:” Es una pregunta para el seleccionador. Si sigo en esta línea tendré opciones de ser titular. Sería una gran recompensa a mi rendimiento en los últimos meses. Si no sucede, tendré que aceptarlo”, afirma el extremo del Brighton & Albion.

Leandro Trossard, de 27 años de edad, está tirando la puerta abajo de la titularidad de la selección. Cada día queda menos para el Mundial de Qatar y el extremo del Brighton & Albion es titular indiscutible, anota hat-tricks y es perseguido por clubes como el Chelsea. Mientras, Eden Hazard es suplente en el Real Madrid y cada día tiene más complicado salir de inicio en algún partido. ¿Acabará Trossard quitándole el puesto en Bélgica? Veremos, pero en la selección ya le han buscado un sustituto de garantías al jugador blanco.