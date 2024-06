Ancelotti corta los rumores con Carvajal y Lucas y tranquiliza a Xabi Alonso: no al otro galáctico

Puede que, en temporadas sucesivas, es decir, más allá de la 24/25, el Madrid sí se lance a por un lateral derecho que vaya o intente sustituir a Dani Carvajal y su escudero desde el banquillo, Lucas Vázquez, pero eso no sucederá este verano y menos con un jugador que si bien ha hecho una temporada excepcional en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, está en esta Eurocopa de selecciones como posible revelación y suena para muchos equipos, no vestirá de blanco en un corto espacio de tiempo.

De Mbappé a otros intentos, que no van por ahí

Afirman fuentes cercanas al club que el Real Madrid y sobre todo Carlo Ancelotti no trabajan en la planificación de la plantilla de la temporada que está por empezar, la 24/25, con el nombre de Jeremie Frimpong en sus filas. De modo que más que probablemente los hombres clave en ese perfil, el derecho, Dani Carvajal y Lucas Vázquez, no tendrán sobresaltos con el neerlandés. Como decimos, no al menos este verano.

Un alivio para otros 3 gigantes

Esto supone un alivio para los tres gigantes europeos que sí están tratando de fichar al jugador a las órdenes del tolosarra en el BayArena, como son el Liverpool, el Manchester United y el Bayern de Múnich (el menos, que se sepa) y suponemos que una decepción para el jugador bajo el mando en esta Euro 2024 de Ronald Koeman. Sea como fuere, los tiros del Madrid en este mercado van por otros derroteros, que, estos sí, no podemos ni asegurar ni pasar por alto.

Tras la llegada al Bernabéu de Kylian Mbappé, la estrella de esta Francia candidata a llevarse la Eurocopa, puede ir acompañada de algún galáctico más, y ahí sí aparecen nombres como Alphonso Davies, Leny Yoro o Joshua Kimmich. En nuestra opinión, e información, ninguno de ellos fichará por el Madrid en esta ventana estival, pero asegurarlo es complejo, más que nada porque aún están por cerrar ciertos nombres como Modric o Ceballos que pueden llevar a sobresaltos. Eso sí, Ancelotti tranquiliza a Xabi Alonso con Frimpong.