Ancelotti se rinde por fin a Camavinga y Rodrygo: un titular, señalado

Es cierto que Rodrygo Goes no ha tenido esta temporada su mejor año y que Eduardo Camavinga no ha gozado de la confianza de Carlo Ancelotti, sin embargo, ayer, ante el PSG, el primero borró de golpe los coletazos positivos de los últimos tiempos de un Marco Asensio de nuevo intrascendente en las tardes importantes, revolucionando la banda derecha; mientras que el francés está ya para lucharle el puesto a Toni Kroos y Casemiro. Con Valverde sumado a la ecuación, Carlo Ancelotti supo claudicar de su intransigente idea inicial, que fracasó, y los tres talentos le dieron al Real Madrid la chispa que ayudó a tumbar al gigante galo.

En dos partidos el ex del Rennes ha demostrado la razón de su fichaje por el Madrid, el motivo porque el que hacía suspirar a media Europa. Intenso, certero en el pase, con una movilidad extrema, capaz de sumarse al ataque y ser disciplinado en el repliegue, competente a la hora de cambiar el ritmo del juego de lado a lado, de superar líneas de presión en conducción o mediante la distribución; Camavinga, si no había ya sentado las bases de su oposición a la titularidad el día de la Real Sociedad, ayer se consagró. Y Ancelotti supo verlo a tiempo.

Con Rodrygo hay que reconocerle al míster italiano que ha confiado en él, y el chaval ha respondido con una notoria presencia el día más importante. El brasileño hizo en 34 minutos más que Asensio en 128 (sumando los del Parque de los Príncipes), pero sobre todo entendió lo que necesitaba el equipo, lo que exigía el Madrid, que era dinamita, sangre, valentía en el uno contra uno…. Puede decirse que el de Osasco le ha ganado de nuevo el pulso al balear, que sale claramente señalado.

Por último, y dejando de lado la enorme actuación de Luka Modric, Karim Benzema y Vinícius Júnior, hay que hablar de Fede Valverde, que hizo de pulmón del equipo, ayudando en defensa y aportando verticalidad en ataque. Por todo ello los tres salen muy reforzados y mandan un aviso no solo a Kroos, Casemiro y Asensio, sino a Carlo Ancelotti: se equivocó con ellos, quitándoles protagonismo y ahora reclaman, en el tramo final, el decisivo, un hueco en el once. Se lo han ganado, el Madrid juega mejor con ellos.