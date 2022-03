Pochettino libera a la MMN; Ancelotti, 2 claves para eliminar al PSG

Vaya por delante que el Real Madrid y sobre todo Carlo Ancelotti van a saltar incómodos al terreno de juego esta noche (Santiago Bernabéu, 21.00, hora española), y no solo por el resultado adverso (1-0), que obliga a los blancos a ganar el choque para pasar, sino por el planteamiento, que se advierte como una trampa para la defensa merengue. Por eso Mauricio Pochettino es comedidamente optimista, porque va a soltar a la MMN contra los merengues, mientras que el italiano sabe que hay dos claves para eliminar al PSG.

En base al tridente del PSG hay que decir que los espacios son música celestial para sus oídos. Si vemos como el cuadro francés sufre para salvar la última línea del rival, algo que le sucede en la Ligue 1 y en la Champions League, con espacios es otra cosa, ya que Kylian Mbappé, Neymar Júnior y Leo Messi son tres jugadores que, sin marca sobre ellos, con campo para correr, poseen una calidad y creatividad sin paragón en el panorama mundial de la élite; es decir, peligro seguro.

Siendo así que, aunque Carletto no quiera locuras desde el principio, quizá en determinados momentos del partido deba romper su bloque bajo para lanzarse a presionar la salida de pelota del PSG, que dicho sea de paso no es excepcional, y esperar que esta marca sea efectiva para evitar esos espacios. Con todo, para el Madrid hay dos claves: una, el acierto defensivo, para lo cual no solo basta con que los Alaba, Militao o Carvajal estén finos, sino que las ayudas sean recurrentes y precisas. Asensio y Vinícius, veremos si Camavinga, tendrán trabajo.

La segunda cuestión que necesita activar el Madrid es que -más allá del acierto de cara a portería de sus hombres diseñados para tal función- su centro del campo gobierne el ritmo del choque tanto en ataque como en defensa, distribuya rápido y certero la pelota y encuentre espacios para la delantera. ¿Estamos con ello diciendo que los Valverde, Modric y Camavinga deben superar la posesión de los Verratti, Paredes y Pereira? No, casi más bien todo lo contrario. Quizá el Madrid deba saber contraatacar el dominio del esférico francés con el vértigo y la velocidad de sus mediocampistas, que pueden y saben correr.

Ancelotti no supo explotar las carencias, que las tienen, de Paredes y Pereira (o Gueye) en la ida; esta vez para ellos tiene que ser diferente. Pochettino, por su parte, sabe que los espacios llegarán y para ello solo tiene que soltar a su MMN, una demoledora máquina de destrucción en las transiciones.