Ancelotti y Florentino reunidos: derrota con 3 sentencias y 2 dudas

El Real Madrid jugó uno de sus peores partidos de la temporada en el Red Bull Arena de Leipzig y, como no podía ser de otra forma, lo pagó; lo hizo con la primera derrota de la temporada que ha dejado dañada la imagen del equipo de Carlo Ancelotti, y no tanto por su regularidad y continuidad, que se le presupone intacta, sino por algunos de los futbolistas que gozaban de una segunda oportunidad y no se la han ganado, pero también por otros de primera línea que, a todas luces, se han dejado ir y merecen un tirón de orejas. Por eso Carletto y Florentino se reunieron para discutir un asunto crucial que el míster tiene claro, con tres sentenciados y dos dudas preocupantes.

Sobre los tres jugadores decretados, es decir, esos futbolistas que están en la plantilla, pero con los que Ancelotti no cuenta para ser titulares, hay que marcar la cruz en Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Marco Asensio. Cabe decir que sus puestas de largo en el choque de anoche en Champions League no fueron catastróficas, pero no hace falta. Ancelotti no confía en Nacho como primera espada de central, por su envergadura y porque los otros tres (sin contar a Jesús Vallejo) son mucho más titulares para él. El canterano acaba contrato y Carletto no hará grandes esfuerzos para que continúe. Ayer fue uno de los que más sufrió, tanto de lateral como de central.

Con el gallego pasa tres cuartas partes de lo mismo. Salió sustituto por Dani Carvajal que hoy en día está cinco pasos por delante del canterano. Lo está porque a Lucas se le ve que no es carrilero y cuando hay espacios y jugadores rápidos en contra, sufre mucho. Demasiado. Por ahí puede venir un refuerzo en la 23/24, ya que Odriozola ni es considerado. Por último, Marco Asensio es un caso perdido. Sí, filtró un pase magistral en el primer gol, fruto de una calidad que nadie nunca ha negado, pero cuando es titular hace justo eso que se le presupone: tira una pincelada de crack y luego se diluye durante gran parte de su tiempo sobre el césped. Con su contrato a un paso de expirar, su salida parece clara, aunque eso no impida que, hoy por hoy, tenga más peso incluso que Eden Hazard.

Aunque quizá lo más preocupante para Florentino y Carlo Ancelotti sea lo de Eduardo Camavinga y, sobre todo, David Alaba, dos jugadores llamados a ser titulares, de hecho, el austríaco lo es, pero que esta temporada han dado un claro paso atrás en sus prestaciones. El francés no se encuentra, menos aún con su amigo y compatriota Tchouameni junto a él, y hace que las ausencias de Modric sean un purgatorio para Kroos, la defensa y el frente de ataque. Por su parte el defensa está irreconocible, lento, impreciso, con graves pérdidas de concentración que cuestan goles, como el de ayer (3-1) de Timo Werner. Su caída es notoria y es un caso que tiene honda transcendencia porque Carletto incluso sopesa quitarle la titularidad en favor de Rüdiger y Mendy.