Hazard, condenado: el Madrid tiene recambio post Mundial por 35 kilos

Eden Hazard lo tiene muy complicado en el Real Madrid. El belga, el fichaje más caro en la historia del Madrid, el jugador mejor pagado en la actualidad, juega poco y el entrenador confía aún menos en él, pero es que el poco hilo de vida que le quedaba a la esperanza de recuperarlo ahora cae echo trizas a sus pies, forzando su salida, si es posible, antes de la finalización de su contrato en 2024. ¿La razón? Un sustituto de 35 kilos.

Y no nos referimos al mismo Mariano Díaz, que no cuesta tanto y todavía lo tiene peor que Hazard ya que el club no le va a ofrecer nada; simplemente quieren que se vaya cuanto antes. No, nos referimos a Marco Asensio, el otro jugador que puede actuar a la vez por banda y de falso nueve, un futbolista que gusta más a Carlo Ancelotti que el número 7 y por el que el Madrid sí se lo piensa: Transfermarkt otorga al balear ese precio. A los hechos nos referimos, el jugador (Asensio) ahora pide quedarse, el club espera y Ancelotti no lo ve mal; o lo que es lo mismo, lo prefiere al belga.

Solo hay que mirar los minutos de juego de uno y otro para darse cuenta hasta qué punto el jugador balear ocupa un puesto de privilegio con respecto al ex el Chelsea. Y no se trata del factor numérico únicamente, es que Asensio, siempre muy criticado, aporta más sobre el césped que el belga, tanto en números como en hechos. A día de hoy sí parece que Asensio se ha puesto las pilas y espera recuperar la confianza del Real Madrid.

Con todo lo dicho si cabe argumentar algo, el club prefiere esperar antes que aceptar el ‘sí’ de Asensio, de ahí que Ancelotti haya dicho que hasta después del Mundial no vale la pena hablar de su futuro: justo cuando se inicie el mercado invernal. Como saben, acaba contrato en junio, por lo que, al menos de puertas adentro, a partir de enero el futbolista decidirá si quiere intentar quedarse en el Madrid o acepta ofertas externas, entre ellas la que se espera del FC Barcelona. Al fin y al cabo, desde enero el jugador es libre de negociar con quien desee, por lo que la fecha de su decisión se aplaza a tales momentos. Sin embargo, el acercamiento ya existe, que con Asensio y el Madrid eso ya es un paso importante, y esto para Hazard es catastrófico, ya que Asensio le está quitando los minutos que podría estar disfrutando.