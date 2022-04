Antes de Tchouameni, Kroos pierde su sitio en el 11 de ‘Carletto’

Desde el madridismo seguramente estén a estas alturas tratando la logística para formalizar el proyecto que cree una estatua a Luka Modric y Karim Benzema, pero lo cierto es que más allá de la genialidad y la entrega de ambos, de su regularidad en LaLiga y la Champions, ayer hubo un factor determinante que cambió al Real Madrid frente a un Chelsea que goleaba en el minuto 75 y tiene que ver más con el déficit de Toni Kroos y la ganancia que supuso para el equipo su recambio. Aurélien Tchouaméni es el futuro, pero este ya pide paso desde la actual plantilla de manos de la perla francesa.

Eduardo Camavinga, que fue quien sentó al ex del Bayern de Múnich, aportó más control de pelota, más entrega y lucha en el dentro del campo, un mayor despliegue físico y posicional y más llegada al borde del área rival de la que pudo sumar el germano, muy desconectado del partido. El cambio además de justo fue fundamental. No es que Kroos ya no influya tanto en el juego del equipo, lo cual es racheado ante los equipos grandes, sino que Camavinga aporta demasiado como para obviar que el debate sobre la sucesión ya clama al cielo.

Decía Luka Modric tras acabar el partido ante el todavía vigente campeón de Europa, el conjunto de Thomas Tuchel, que Ancelotti había acertado con los cambios, por no decir que, además de Rodrygo Goes, que esta vez sí se ganó un hueco en el corazón del madridismo, con la salida al césped del joven centrocampista francés, el ex del Rennes, los blancos consiguieron equilibrar la disputa en la medular, una que estaban ganando de calle los centrocampistas del equipo inglés.

Nada importa que Kroos realizara aspavientos contra su entrenador tras el cambio, lo cual debería quedar en lo anecdótico, porque la realidad palpable es que Camavinga no solo se viene ganando la titularidad desde ayer, lo viene haciendo casi durante toda la temporada: ha jugador menos de lo que se merece y cuando lo hace, casi siempre, aporta mucho de aquello que quizá ya no pueda dar el viejo triunvirato de creación del Madrid. Y sobre ello la figura del alemán es la más endeble del trío: Casemiro es único en la plantilla por ser un especialista y Modric es demasiado espectacular como para osar cambiarlo. Antes de Aurélien Tchouaméni, objetivo blanco en el mercado, la transición se hace efectiva.