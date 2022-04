Ten Hag llega al United arrasando: limpia con CR7 y Sancho señalados

El Manchester United no lo está haciendo bien y no lo hace pese a la increíble plantilla que posee, seguramente por nombres una de las tres mejores del mundo, lo cual exige que la revisión del bloque de jugadores por parte del teórico nuevo entrenador del equipo para la campaña que está por empezar, la 22/23, sea profunda y deje varios heridos. Erik ten Hag, salvo sorpresa, es el elegido, pero su elección conlleva una probable limpia general de la que puede que no se salven ni Cristiano Ronaldo ni Jadon Sancho.

El ex guardameta del United y el Chelsea, Mark Bosnich, comentó en Talk Sport hasta dónde deberían entrar los cambios quirúrgicos en el bloque por parte del nuevo míster neerlandés. Para él, solo David de Gea, Bruno Fernandes y Rapahel Varane tienen el puesto asegurado: “No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de que hay mucha madera muerta: muchos jugadores han estado allí durante mucho tiempo y han despedido a muchos entrenadores”, comenzó diciendo Bosnich, para argumentar que “David de Gea ha sido su mejor jugador en las últimas cuatro o cinco temporadas”. Para él también debería quedarse “Bruno Fernandes, definitivamente” y por último argumentó que “yo me quedaría con Raphael Varane. Todos los demás, tendrías que decir: están en discusión”.

Evidentemente el United y el mismo Ten Hag no se pueden plantear cambiar a todo el bloque de futbolistas pero lo que sí deja translucir el ex jugador de los red devils es que el resto no tienen su puesto asegurado y eso, aunque no signifique en varios casos su venta, que tampoco está descartada, sí exige que han de ganarse la confianza del nuevo entrenador y sobre todo de los hinchas de los diablos rojos, entre los que está, en cierta forma, Bosnich.

También se mojó sobre la discusión más candente, la de CR7, que puede tener ofertas y cobra un sueldo astronómico, el cual puede condicionar al proyecto, con todo, Bosnich cree que “en lo que a mí respecta, ha hecho su trabajo. Lo trajeron para marcar goles. Ha hecho exactamente para lo que fue contratado, que es marcar goles. ¿Pueden las otras posiciones en el campo decir lo mismo? No, no pueden”.

Las marchas más que probables de jugadores como Jesse Lingard, Edinson Cavani, Paul Pogba, Donny Van de Beek (veremos qué ocurre con el técnico de los Países Bajos), Juan Mata o Anthony Martial ahora pueden ser revisadas y sin embargo futbolistas como Jadon Sancho, Fred, Marcus Rashford, Harry Maguire, Alex Telles o un largo etcétera están en la diana de la hinchada inglesa. No han cumplido. Pocos se salvan y el mercado espera con impaciencia: el United necesita certezas, tiene pocas y si necesita que vender para poder comprar, lo hará, caiga quien caiga.