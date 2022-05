Benzema genera un problema a Ancelotti: ojo al Liverpool y al futuro

Si tuviéramos que hacer una lista con los jugadores del Real Madrid que mejor y más han rendido esta temporada, en los puestos cabeceros aparecerían jugadores como Dani Carvajal (sobre todo en el tramo final, el decisivo) o Ferland Mendy, mientras que por delante de ellos inscribiríamos seguramente a Fede Valverde y, por ciertos tramos, a Toni Kroos, Rodrygo Goes o David Alaba. Ya en cabeza situaríamos a Thibaut Courtois y Luka Modric pero sobre todo a Karim Benzema, santo y seña del equipo. Es más, el francés dado su nivel le genera un problema a Carlo Ancelotti ante el Liverpool y de cara al futuro.

De los 73 goles que lleva el Madrid esta temporada en LaLiga, 26 los ha anotado el futbolista nacido hace 34 años en Lyon, que además ha marcado 15 tantos en la Liga de Campeones (10 de ellos en las eliminatorias directas ante PSG, Chelsea y Manchester City) y 2 en el otro título que leva el Madrid esta temporada, la Supercopa de España, donde anotó en semifinales, ante el Barça, y en la final, frente al Athletic Club de Bilbao.

Dicho de otra manera, si la campaña a nivel de resultados es notable en el Madrid y puede ser sobresaliente si gana al Liverpool, parte de esa nota se la debe el equipo y el míster italiano al fútbol, la calidad y la presencia de Benzema, como se notó ayer en el derbi ante el Atleti, donde su ausencia genera un abismo de creatividad. El Madrid sin el 9 se diluye, es menos equipo, posee carencias hondas en la generación de peligro y mucha menos luz en la creación del mismo. Ya pasó ante el Barça en el 0-4.

Pero recordemos que el Madrid todavía no ha podido confirmar a Mbappé para la campaña que viene; que Luka Jovic y Mariano no solo no dan el nivel para suplir a Benzema, es que ni remotamente se acercan, y que Erling Haaland parece que tomará la próxima semana la vía del City, con vistas al mercado de fichajes. O lo que es lo mismo, si Benzema ahora mismo le da la vida al Madrid, también puede quitársela si se lesiona o empieza a extinguirse su llama. Por eso, imaginamos, Carletto no quiso ponerle ante el Atleti, para preservarle de cara a la final de la Champions ante el Liverpool. Por eso el Madrid tiembla ante su ausencia, lo que incluye lo que resta de temporada y la que viene. Si el Madrid ha brillado con Benzema, puede oscurecerse sin el francés… y eso preocupa al Madrid en general y a Carletto en particular. Como traca final, otro dato: Benzema está a un solo gol de Raúl González Blanco; 322 tantos, acumula el ex del Olympique. No hablamos de un jugador, sino de una leyenda; entonces, ¿cómo se suple a un mito?