Experimento de Carletto ante Simeone: 5 cambios para el Wanda

El Real Madrid viaja poco y sin objetivos, más allá del honor, al derbi capitalino de este domingo (21.00, hora española), que se disputará en el Wanda Metropolitano, ya que tiene los deberes hechos en la Supercopa, LaLiga y la Champions League. Por eso habrá un mínimo de cinco probables cambios con respecto al once que puso sobre el césped de inicio Carletto ante el Manchester City el pasado miércoles. Simeone, por su parte, tiene la necesidad de ganar y dos bajas cuantiosas.

Vayamos por partes. No se esperen el clásico del fútbol madrileño en un tono descafeinado porque un derbi es un derbi y el Atleti se juega demasiado como para que al menos por parte colchonera no se pongan revoluciones al enfrentamiento. Eso sí, el Cholo Simeone no se fía de este Madrid que no solo puede ponerles en problemas en la tabla, sino que viene liberado y con cambios en su 11 que harán de los teóricos suplentes gente con ganas de minutos y protagonismo.

Además, el técnico argentino no dispondrá para el duelo de Mario Hermoso, ya que Reinildo finalmente sí podrá jugar, además de las ya conocidas ausencias de João Félix y Thomas Lemar, y tiene hasta otros tres titulares apercibidos de tarjeta, como son Marcos Llorente, Renan Lodi y Šime Vrsaljko de cara al choque, también trascendental, del próximo miércoles día 11 ante el Elche. Ni que decir tiene que cualquier cosa que no sea ganar es meterse en problemas de cara a enganchar un puesto de los cuatro que dan derecho a disputar la Champions en la 22/23.

Por su parte Carlo Ancelotti va a ensayar con al menos cinco cambios sobre el once tipo de las grandes citas. Dos serán los centrales titulares, David Alaba y Eder Militao, lesionados y que dejarán sus puestos a Nacho y Jesús Vallejo; además de ello, Eduardo Camavinga será titular, al igual que Rodrygo Goes y Lucas Vázquez, que suplirán a Casemiro, Modric y Carvajal. De la misma manera, cabe la posibilidad de que Dani Ceballos entre por Vinícius, formando entonces un 4-4-2 con Rodrygo ocupando la banda izquierda de Vini, que descansaría.