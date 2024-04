Busquets y Arteta lo firmaban mañana: por 11M más, el Barça puede tener al heredero de Yayá Touré

Hubo un tiempo, amplio y prolongado, en que la posición del centrocampista de contención no solo no era un problema en can Barça, sino que tenía varias opciones, fue una larga época en la que Yayá Touré dominó hasta que pasó el testigo a Sergio Busquets, pero eso ha quedado atrás. Hasta el momento, y Xavi se ha encargado de recalcarlo, el Barça no ha encontrado esa pieza; lo bueno es que Arteta ha dejado una posibilidad solo 11 millones más cara el costamarfileño y que puede terminar con la búsqueda.

Un jugador perfecto para la demarcación

También hubo un tiempo en que el fichaje por parte del Arsenal de Thomas Partey, que llegó a Londres procedente del Atlético de Madrid, no generaba discusión en la medular del Emirates, pero después llegó Declan Rice para quitarle su estatus al ghanés y ahora los gunners ya han certificado de forma oficiosa, lo asegura 90 min, que el jugador estará en el mercado y no solo eso, sino que se le cifra una cantidad de salida que va de los 20 a los 28 millones de euros.

Con el Barça observando deseados para esa demarcación de pivote como Wilfred Ndidi o Amadou Onana, lo de Partey, por muchos motivos, parece una opción mucho más factible para hallar ese Yayá Touré, ese Sergio Busquets, tanto tiempo buscado en la ciudad condal. Lo primero de todo porque los otros dos nombres están en la agenda de otros equipos y eso dispara su precio, pero además Partey firmaría mañana con los azulgranas y ya conoce LaLiga.

Con esas dos premisas y el precio que le fija el equipo capitalino inglés, el Barça tiene ante sí la tesitura de hacer un esfuerzo para dar con ese mediocentro defensivo que tanto ha perdido Xavi, un Xavi que va a ser el entrenador en la campaña 24/25 y que entre otras cosas prima la incorporación de ese perfil antes que la de João Félix. Oriol Romeu, que es uno de los descartes del Barça, puede por fin tener sustituto.