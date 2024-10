Camavinga, Lunin y 2 novedades que ilusionan al madridismo: junto a Bellingham y Vini ante el LOSC

Camavinga ya estaba recuperado para el derbi madrileño, pero Carlo Ancelotti decidió no introducir al francés en un partido tan caldeado y, con ello, darle un poco más de margen para recuperarse, un tiempo que llega a su fin esta noche ante el Lille. El francés, no obstante, aunque será el cambio en el once más importante -por las repercusiones futuras de su recuperación-, no será el único, ya que Andriy Lunin ocupará el puesto de Thibaut Courtois y donde puede haber dos posibles novedades más.

Dos modificaciones seguras, dos más probables y una añadida como revolución

El Real Madrid saltará al terreno de juego con un cambio en su zaga, como anunció Carlo Ancelotti, “vamos a rotar a los centrales”, decía sobre ello el italiano en la rueda de prensa previa al duelo. Pero habrá más novedades, la obligada por la lesión del portero belga, que lleva al ucraniano a la titularidad, y las más que probable inclusión de Camavinga, que hará de pivote, retrasando a Tchouameni, que sustituiría a Militao. Pero vayamos más allá.

Los dos talentos

Si lo de Militao y Lunin parece seguro y lo del de Cabinda, probable, también lo es que Arda Güler, el cual no jugó ni un minuto ante el Atlético de Madrid, sea titular. Y hasta aquí llegaría el campo de los cambios más que previsibles ante el LOSC, pero hay uno más proyectable, que sería sentar a Rodrygo (quizá, puede, a Vini) para dar entrada a Endrick, que lleva mucho tiempo esperando su momento.

Mbappé, ¿al banco?

Lo que parece más arriesgado es forzar la titularidad de Kylian Mbappé, que se perdió el derbi por lesión, arranca la semana con buenas sensaciones, pero con el que no se quiere correr riesgos. Eso sí, el de Reggiolo dijo que “si no hay riesgo, puede jugar de inicio”, porque “Mbappé ha venido (a Lille) para jugar”. No obstante, no creemos que sea uno de los elegidos de inicio, aunque tendrá minutos. Precisamente por eso, Endrick puede ocupar su lugar.