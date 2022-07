Carletto lo sabe: destrozará al Barça y Luka Jovic tiene la llave

El Real Madrid es el rey indiscutible de la Liga de Campeones. Sus 14 títulos, el último de ellos logrado esta pasada temporada al ganar al Liverpool gracias a un solitario gol de Vinicius, dejan a los blancos como una apisonadora y una máquina de celebrar Champions League sin precedentes en la historia que les permiten sacar pecho con respecto al resto de rivales. Sin embargo, hay otra competición europea en la que los merengues no son tan ‘mandones’ y donde aparecen por detrás de otros grandes del continente, incluso de su máximo rival como es el Fútbol Club Barcelona.

Se trata de la Supercopa de Europa. Hasta el momento el palmáres del Real Madrid dice que ha llegado a conquistar un total de 4 títulos mientras que tanto el Barça como el AC Milan tienen en sus vitrinas un total de 5 entorchados que les convierten en los dominadores de esta competición. Sin embargo, los de Carlo Ancelotti quieren codearse con los mejores también en la Supercopa de Europa y por eso esta misma temporada tienen la oportunidad de igualar a cinco títulos tanto a los culés como a los italianos.

El próximo 10 de agosto, exactamente dentro de un mes, el Madrid jugará la final de la Supercopa de Europa en la ciudad de Helsinki y lo hará ante el Eintracht de Frankfurt, el ex equipo de Luka Jovic, que todavía tiene su futuro como madridista por resolver aunque se da por hecha su salida a la Fiorentina. Los de Ancelotti acudirán a la final de esta competición gracias a su condición de vigentes campeones de la Champions League mientras que el conjunto alemán lo hará en virtud a su campeonato de la Europa League.

Será el primer título de la temporada en juego para los blancos, que aspiran por lo tanto a hacer un sextete en el próximo curso, si bien es cierto que a estas alturas del verano eso no es algo que le quite el sueño a Carlo Ancelotti. Por el momento, los blancos contarán con las novedades de Tchouameni y de Rüdiger en la plantilla mientras que siguen esperando a notificar nuevas bajas de varios jugadores que no cuentan para el míster italiano.