Cólera del United por el Madrid y reacción bestia que quiebra a Al-Khelaïfi: 68M por el otro Haaland

El culebrón y lío por Kylian Mbappé tiene repercusiones en cada esquina de la élite del fútbol europeo, no solo en París y Madrid, ya que no es lo mismo un PSG con el francés en sus filas durante la campaña 23/24, que sin él, tampoco lo será la reacción parisina en el mercado si pierden al jugador franquicia de Francia. Prueba de ello es que están peleándose con el United por el otro Haaland, ese por el que los red devils ofrecen ya 60M, pueden llegar a 68 kilos y que ha autoconvencido a los diablos rojos en su partido ante el Real Madrid de que necesitan un delantero centro.

Talento y muchas expectativas

Repetir a Haaland no solo no es sencillo, sino que simplemente (seguramente) sea una misión imposible, sin embargo buena puede ser una reacción lo más parecida posible al gigante noruego del Manchester City y una de las más evidentes, de las más similares, una que cautiva al club de Old Trafford es la figura del Atalanta, Rasmun Hojlund, también de ascendencia vikinga (es danés). Sus 191 centímetros, su olfato de gol, su gran movilidad pese a su envergadura y su juventud llaman la atención de los diablos rojos.

Un problema

El gran inconveniente para el United con Hojlund es que su club, los bergamascos, quieren no menos de 70 millones de euros por él, lo que se escapa de los 60 millones de euros que ya ha ofrecido el equipo inglés por el jugador. Y encima ahora se mete de lleno, según cuenta Fabrizio Romano, el PSG por medio, que no sabe si podrá contar con Kylian Mbappé para la campaña que está por empezar. Luis Enrique, que ve como se le complican las opciones por Bernardo Silva y Harry Kane, quiere gol y Hojlund parece una de las mejores operaciones posibles en este aspecto: no solo marca, sino que es un 9 puro.

Así las cosas, en Old Trafford parece que han visto el peligro venir y dadas las urgencias que ha despertado en Ten Hag el partido ante el Madrid, donde se vio sin pólvora frente a un potencial rival en la próxima Champions League, uno de los favoritos a la competición, quieren subir su apuesta y dejar fuera de juego al equipo que gestiona Nasser Al-Khelaïfi, cuyo interés en Hojlund es tan real como superficial… por ahora.