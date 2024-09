Dani Olmo y la austeridad para una salvajada sin precedentes: ni Bartomeu con Coutinho gastó tanto

Durante el pasado mercado de fichajes veraniego el Barça abrió una puerta a mayores además de las sabidas por Nico Williams y Dani Olmo, una que se cerró de par en par por el precio descomunal que pedía su club por su marcha, pero esa vía puede no estar cerrada si la temporada acompaña, la economía se estabiliza mediante la austeridad, se consiguen ciertas ventas y el jugador en cuestión presiona para ser futbolista del FC Barcelona.

Complicadísimo, pero factible

Informa Matteo Moretto que el FC Barcelona no solo preguntó, sino que se interesó en los meses estivales por el fichaje de Rafael Leão. Al hilo de esto, el crack del AC Milan no solo habría sido una prospección sin éxito, sino que el jugador estaría obsesionado al club blaugrana por varios motivos, entre ellos, talento, características y edad. Y no solo eso, al portugués le agrada y mucho ese movimiento.

O lo que es lo mismo, el Barça podría contraatacar en el futuro por él, aunque deben darse las circunstancias enunciadas.

Un precio fuera de lo normal

El Barça considera a Leão uno de esos tres, cuatro, jugadores diferentes, de esos elegidos a los que se puede estimular para que dominen el fútbol mundial. Pues bien, en la entidad culé creen que el Barcelona tiene la llave de ese éxito, mediante su filosofía de juego y su tipo de plantilla, además de su apuesta por la juventud. Dicho esto, restaría lo más complicado, llegar a su precio.

Y es que el mismo informador admitía que cualquier connato de éxito del Barcelona en fichar a Leão el pasado verano murió con el precio que le puso el club italiano, nada menos que 175 millones de euros.

Ningún otro

Nadie, ni siquiera Josep María Bartomeu por Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé o Antoine Griezmann llegó a tanto en el club catalán, de modo que el Barcelona, si pudiera fichar al portugués y se lanzara a hacerlo por esa cifra rompería su techo histórico.