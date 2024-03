Desde la UEFA se señala a 5 fracasos de la 23/24: João Félix y 2 más de Madrid y Barça entre ellos

Varios de los jugadores que nombramos en esta lista, ideada por 90 min, tienen que ver con deslices de grandes equipos del entorno UEFA del más alto nivel, de hecho, dos de ellos, FC Barcelona y Real Madrid, están entre los ocho mejores de la Liga de Campeones, y al menos otro inició el curso en la Champions, como es el Manchester United, por lo que los destinos de estos 5 cracks son interesantes de analizar.

Del Barça, hasta tres

El citado mass media apunta a dos realidades muy diferentes en el Barça sobre dos de las incorporaciones de verano, que además de amigos son compatriotas. Y es que resalta en el plano positivo, es decir, como recurso que el Barça debería conservar, un João Cancelo que tanto Joan Laporta como Deco, director deportivo del club, quieren comprar al Manchester City, cosa que parece se está complicando.

Por el contrario, y como no puede ser de otra forma, João Félix es el otro polo del extremo. El menino de ouro llegó como el gran fichaje del mercado y se ha quedado en auténtico fiasco hasta el punto que hay pocas posibilidades de que el Barça vaya a acometer las negociaciones para quedárselo, no al menos por la cifra estipulada para su venta por el Atleti.

E incluso habría un tercer invitado que acabó en los red devils pero que fue objeto de deseo del Barça, un Sofyan Amrabat que regresará a la Fiorentina desde su cesión en Old Trafford, fruto de su escaso rendimiento con los diablos rojos en la Premier League. De buena se ha librado Xavi.

El Madrid también tiene de lo suyo

Dijo Carlo Ancelotti cuando se lesionó Thibaut Courtois que no ficharían, pero finalmente el Madrid lo hizo con un Kepa Arrizabalaga que llegaba para sentenciar a un Lunin en horas bajas y ha conseguido justo lo contrario: que el Madrid quiera devolverlo cuanto antes a Londres y el ucraniano sea titular indiscutible.

El último de esta lista es Timo Werner, al que el medio ve como un refuerzo invernal que no le ha servido al Tottenham como tal cosa y que no le ha aportado más gol; es decir, a su juicio no debería ser una incorporación de los spurs.