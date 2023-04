Destrozó al Barça, acabó con el PSG y amenaza a Benzema y Ancelotti con todos estos millones

La caída de Julian Nagelsmann conmocionó al Bayern de Múnich y a media Europa por las formas y los tiempos, fulminante y tras haber eliminado a todo un PSG con la suficiencia que lo hizo el conjunto alemán. Por ello y por su trabajo, el técnico está acreditado, lo que le ha valido colarse en las quinielas de varios banquillos de renombre, entre ellos el del Real Madrid y ahora más recientemente el del Chelsea, que también ha fulminado a su entrenador, Graham Potter.

El diario inglés Telegraph asegura que no hay nada inminente en las próximas fechas para ocupar el banquillo de Stamford Bridge, sin embargo se revelan fuentes que apuntan a conversaciones con el míster caído en Múnich, el cual tendría grandes relaciones con varios personajes importantes en la disciplina londinense, como Paul Winstanley y Christopher Vivell. De llegar a buen término, estas fuentes de información aseguran que el míster incluso podría ser el entrenador en la eliminatoria entre el Chelsea y el Real Madrid.

Solo seis días

Recordemos que la temporada ya se ha introducido tras el parón de selecciones en una velocidad de crucero imparable y que el Madrid y el Chelsea se verán las caras el día 12 de abril en el Santiago Bernabéu, para decidir su eliminatoria el día 18, en Stamford Bridge, lo que en clave de Nagelsmann se antoja como un margen escasísimo para trabajar y que su trabajo se note en el grupo.

Ahora bien, con los blues hay cierto recelo en el Madrid en particular, pero en el resto de grandes europeos en general, porque a pesar de que no termina de arrancar el proyecto de los 600 millones de euros, lo que ha costado el puesto a Potter, es una inversión tan monumental y es tan amplia y profunda la plantilla inglesa que cualquier cosa es posible ante tanta calidad. De ahí que Benzema y Ancelotti no se fíen de un equipo con tantos millones de inversión.

Trayectoria Nagelsmann

La discusión acerca del despido de Nagelsmann genera todavía controversia en Múnich y se entiende si se mira su tránsito por la Liga de Campeones, donde su hoja de ruta es inmaculada. Al Barça lo destrozó y eliminó, junto al Inter, en la fase de grupos, mientras que al PSG de Mbappé no le dio opción alguna en octavos, ganándole los dos partidos.